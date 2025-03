'Haribo Kimchi', la "performance" total que une música, vídeo, robots y cocina en vivo

El Centro de Cultura Contemporánea Condeduque acogerá este sábado y domingo 'Haribo Kimchi', una performance que combina música electrónica, videoarte, robots y cocina en vivo, adentrándose en la cultura alimentaria coreana y su impacto social.

Se trata de una obra del artista surcoreano Jaha Koo, en colaboración con el Centro Cultural Coreano en España. Su práctica artística abarca su propia música, video, texto y objetos robóticos, según ha detallado Condeduque en un comunicado.

En 2018 y 2021, el centro cultural acogió, durante Veranos de la Villa, las dos últimas piezas de la trilogía 'Hamartia' ('Cuckoo' y 'The history of korean western theatre'), en la que el creador escénico, compositor musical y videoartista surcoreano Jaha Koo abordaba la historia política de Corea del Sur y, por extensión, el imperialismo, tan constitutivo e identitario en Asia Oriental.

Este año vuelve con su nueva pieza, 'Haribo Kimchi', donde lo cultural vuelve a estar en el centro, absolutamente volcado en esta ocasión en los actos de cocinar y comer.

El escenario lo ocupa un dispositivo escénico inspirado en un pojangmancha, el típico snack bar nocturno de Corea del Sur. Allí se dan cita varias almas perdidas: un youtuber, una anguila, un sapo y una arrocera. El viaje culinario explora la cultura alimentaria como una forma de lenguaje capaz de revelar la estructura de una sociedad.

Una sucesión de anécdotas sirven para relatar algunos grandes hitos, como la globalización de la cultura kimchi (el plato tradicional coreano, hecho a base de verduras fermentadas) a partir de la diáspora coreana, o el canibalismo durante la gran hambruna de Corea del Norte a finales del siglo XX, junto a sentimientos más íntimos como 'el agrio dolor del racismo sin adulterar y el profundo sabor umami del hogar', en palabras del artista.

Su trilogía 'Hamartia' incluye 'Lolling and Rolling' (2015), 'Cuckoo' (2017) y 'The History of Korean Western Theatre' (2020), que representa una exploración a largo plazo del panorama político, la historia colonial y la identidad cultural del este de Asia. Temáticamente, se centra en cuestiones estructurales de la sociedad coreana y en cómo el pasado ineludible afecta trágicamente nuestras vidas actuales.

Koo se licenció en Estudios Teatrales (BFA, 2011) en la Universidad Nacional de Artes de Corea y obtuvo una maestría (MA, 2016) en el Teatro DAS de Ámsterdam. Su última creación, 'Haribo Kimchi', se estrenó en junio de 2024 y llega ahora al Centro de Cultura Contemporánea Condeduque.