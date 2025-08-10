Sección patrocinada por
Muere a los 82 años el creador escénico y actor gallego Manuel Lourenzo
Fallece en A Coruña, a los 82 años, una de las figuras más influyentes del teatro gallego contemporáneo
La cultura gallega está de luto por el fallecimiento de Manuel Lourenzo Pérez, quien murió este domingo 10 de agosto de 2025 en A Coruña a los 82 años. Nacido en Ferreira do Valadouro (Lugo) en 1943, Lourenzo fue una figura clave del teatro contemporáneo de Galicia, destacado tanto como autor teatral, actor y director.
Lourenzo se formó en interpretación en el Instituto del Teatro de Barcelona antes de regresar a Galicia en los años sesenta y convertirse en uno de sus grandes dinamizadores culturales. Fue uno de los fundadores del grupo O Facho (1965), del Teatro Circo —el primer grupo teatral independiente gallego— y de la Escola Dramática Galega en 1978.
Como creador, dejó un legado literario monumental: más de 300 obras teatrales —entre ellas Veladas indecentes (1996), con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática en 1997—, así como títulos como Flores de Dunsinane (2009) o Suite Artabria (2017), galardonada con el Premio Álvaro Cunqueiro. Paralelamente, desarrolló una sólida carrera como intérprete en cine y televisión, participando en filmes como Entre Bateas (2001) y en series emblemáticas como Mareas vivas (1998) o Fariña (2018), donde encarnó al narcotraficante Vicente Otero “Terito”.
La repercusión de su pérdida se dejó sentir de inmediato. “Sentimos profundamente el fallecimiento de Manuel Lourenzo, pilar y referente de la cultura gallega contemporánea, que recibió el premio de honor de la Academia en 2021. Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”, ha compartido a través de la red social X la Academia Galega do Audiovisual. La Diputación de Lugo y la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, también lamentaron su muerte como una gran pérdida para la escena cultural.
La figura de Manuel Lourenzo representa el compromiso creativo, identitario y pedagógico con el teatro gallego. Su fallecimiento deja un vacío irreparable en el panorama cultural, pero su legado extraordinario —como autor, director, actor
