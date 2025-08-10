Muere a los 82 años el creador escénico y actor gallego Manuel Lourenzo

La cultura gallega está de luto por el fallecimiento de Manuel Lourenzo Pérez, quien murió este domingo 10 de agosto de 2025 en A Coruña a los 82 años. Nacido en Ferreira do Valadouro (Lugo) en 1943, Lourenzo fue una figura clave del teatro contemporáneo de Galicia, destacado tanto como autor teatral, actor y director.

Lourenzo se formó en interpretación en el Instituto del Teatro de Barcelona antes de regresar a Galicia en los años sesenta y convertirse en uno de sus grandes dinamizadores culturales. Fue uno de los fundadores del grupo O Facho (1965), del Teatro Circo —el primer grupo teatral independiente gallego— y de la Escola Dramática Galega en 1978.

Como creador, dejó un legado literario monumental: más de 300 obras teatrales —entre ellas Veladas indecentes (1996), con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura Dramática en 1997—, así como títulos como Flores de Dunsinane (2009) o Suite Artabria (2017), galardonada con el Premio Álvaro Cunqueiro. Paralelamente, desarrolló una sólida carrera como intérprete en cine y televisión, participando en filmes como Entre Bateas (2001) y en series emblemáticas como Mareas vivas (1998) o Fariña (2018), donde encarnó al narcotraficante Vicente Otero “Terito”.

La repercusión de su pérdida se dejó sentir de inmediato. “Sentimos profundamente el fallecimiento de Manuel Lourenzo, pilar y referente de la cultura gallega contemporánea, que recibió el premio de honor de la Academia en 2021. Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros”, ha compartido a través de la red social X la Academia Galega do Audiovisual. La Diputación de Lugo y la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, también lamentaron su muerte como una gran pérdida para la escena cultural.

La figura de Manuel Lourenzo representa el compromiso creativo, identitario y pedagógico con el teatro gallego. Su fallecimiento deja un vacío irreparable en el panorama cultural, pero su legado extraordinario —como autor, director, actor