Pepe Viyuela: "Hay una corriente internacional para venerar al imbécil"

Asaltamos a Pepe Viyuela a la salida de un banco. Está resignado: "Hablan para que no les entendamos". Aunque, por suerte, esa no es su batalla. Su lucha está encima del escenario. Otro verano más en el que se queda sin vacaciones, pero no le importa. "Tener trabajo, tener lío, siempre está bien. Estoy contento. Ya habrá tiempo para irnos por ahí". Asegura no echarlo de menos, al contrario que su mujer, Elena González: "Ella sí me dice que pare".

Deberá ser otro verano; porque termina su estancia en el Teatro Español con 'El barbero de Picasso' y comienza la gira. Y por el camino va intercalando pequeños proyectos de los que no se quiere desprender: uno de ellos es 'La risa en verso', donde exprime el humor del Siglo de Oro; y otro, 'Guitón Onofre. El pícaro perdido' (sobre la novela de 1604 de Gregorio González), con el que llega a la Corrala Palacio del Caballero, en Olmedo, el lunes 21 de julio.

El actor compartirá el escenario de 'Guitón Onofre' con Sara Águeda Pablo Lorente

Proyecto, este último, del que Pepitas de Calabaza acaba de publicar su edición impresa, junto a Bernardo Sánchez. "Es un trabajo muy muy personal", señala el actor. "Me gustaría darle mucha cancha. Sé que un libro de teatro nunca va a ser un 'best-seller', pero ese no es el objetivo, sino que la gente conozca a este personaje, que Onofre salga del anonimato tras muchos siglos perdido".

–Además, nos descubre una palabra: "Guitón", sinónimo de pícaro, truhan, ganapán...

–A mí me pasó lo mismo. Al principio se habló de la conveniencia o no de quitar la palabra, pero lo bonito también es recuperarla. Mucha gente dice "gritón" [ríe].

–¿Quién es Onofre?

–Un hombre marcado por la miseria, la ausencia de escrúpulos y el engaño. Un buscavidas. Su diferencia con el Lazarillo o el Buscón es la venganza. No perdona. Quien se la hace, la paga, y muy caro. Es una figura controvertida porque cae mal. Se pasa de frenada. A los perdedores se les perdona si se toman la revancha contra alguien que lo ha hecho mal. Pero Onofre va muy lejos desde niño. Es de una ambición desmedida; siempre quiere más. Es un corrupto insaciable, un peligro para la convivencia

–Pero usted logra que caiga bien.

–Es una triquiñuela de la función porque quien lo representa es un cómico. Dulcificamos su salvajismo.

–¿Cuál es la buena vida para Onofre?

–Matar el hambre. Ahí sí empatizo con él. Cuando lucha por comer tiene mis bendiciones. Pero pierde mi simpatía cuando quiere más y más. Le encanta que le supliquen.

Pepe Viyuela, en 'La paura', donde interpretaba a Don Matteo, un padre que vive con miedo a casi todo Víctor Casado Agencia EFE

–¿Y para usted qué es una buena vida?

–Tener tiempo libre para leer, pasear y levantarme sin un cohete en el culo. No tener prisa. La calma. Ahora estoy intentando apagar el teléfono cada vez antes. Ahora lo apago a las once y mi objetivo es terminar de apagarlo a las siete de la tarde y no encenderlo hasta las ocho de la mañana. Pero no me resulta fácil esa desconexión digital.

–Además de su personaje, ¿quién le provoca rechazo y ternura al mismo tiempo?

–Me lo pones difícil. La gente que me provoca desprecio suele ser porque no los conozco personalmente. Una vez que los conozco tiendo a apreciar sus virtudes.

–Se ha cruzado con gente muy buena...

–Debe ser porque cuando hablo con los capullos no encuentro motivos para amarlos, pero sí para disculpar ciertas cosas, como me sucede con Onofre. Aunque hay cosas imperdonables: el tráfico de personas. Eso tiene difícil perdón. O todos los delitos relacionados con el dinero o la ambición de poder.

–Esos no pasan de moda.

–Lamentablemente, el texto del 'Guitón' no está anticuado.

–¿Es posible acabar con la corrupción?

–En absoluto. Se podrá luchar más o menos contra ella, pero el corrupto sabe regenerarse y encontrar grietas para su supervivencia. No entiendo que hayan pasado milenios desde que tenemos noticias y sigamos en estas. El corrupto no es fácil de extirpar del tejido social; los hay que no son ilegales y se sientan en consejos de administración.

–Tampoco los acosos sexuales parece que vayan a extinguirse: usted se salió de un trabajo el año pasado tras las acusaciones a Ramón Paso y Salazar salió hace pocos días por la puerta de atrás del PSOE por lo mismo.

–Aquello de 'Jardiel enamorado' fue doloroso y espinoso. Es un ejemplo de que estas cosas caen en el olvido. Hay que refrescar la memoria. ¿Qué pasó? De momento, nada. El caso está en el juzgado pero no se ha avanzado y ha pasado año y medio. Sería bueno que se depuraran responsabilidades tanto si Ramón debe ser absuelto como si las denunciantes tienen razón. Que se sepa. No se puede tardar tanto en resolver estos casos tan dolorosos para las víctimas y para los presuntos culpables. Todo eso me duele. Habría que implementar más medios para que los juzgados resuelvan con mayor celeridad.

–Otro tema de actualidad enlazado con un trabajo suyo es aquel de 'La paura', donde el clan de los Viyuela, trasladados a los años 50, hablaba de la bomba atómica y de una posible IIIGM. No parece que nos hayamos alejado de esas.

–Todo se resuelve en ciclos y tropezamos en la misma piedra muchas veces. Cuando De Filippo escribe aquello no era un disparate la utilización de bombas atómicas para luchar. Y ahora volvemos a estar en un momento que da miedo porque no suena a ciencia ficción. El teatro siempre va a estar ahí para influir en la realidad. Parece que alguien necesita las guerras para seguir ganando dinero.

–Esos ya son algo más que guitones.

–A la guerra siempre han ido los parias y se han enriquecido los canallas. Se dispara a límites de maldad y afán de lucro. Es una industria que vive de dinero público. Hay que trabajar la idea de que la guerra es evitable. Construyendo más armas no vamos a evitar la guerra. Es una espiral perversa, violenta, macabra, repugnante... Tenemos a todos los líderes mundiales apostando por un incremento desmesurado en Defensa.

–Todos no. En eso, Sánchez parece firme.

–Plantar cara a los postulados de Donald Trump ya me parece interesante. Hay una corriente internacional para venerar al imbécil. Probablemente sea un enfermo mental. Un desequilibrado que forma parte de la élite. Es un liberalismo o neoliberalismo desmesurado en el que solo importa el dinero y el ser humano poco o nada. Todo aquel que le plante cara merece mi respeto.

–La duda es saber si lo de Sánchez es una pose para alejar del foco a los Koldo, Cerdán y compañía.

–En ese tema debe seguir con lo que está haciendo: ponerse a disposición de la justicia y de los ciudadanos. Y si hay algo que le salpica, que se vaya. Mientras, debe seguir trabajando. Yo estoy dispuesto a darle una oportunidad más. Nadie está libre de ser engañado.

–De entre todos esos personajes, ¿a cuál le gustaría interpretar?

–El más interesante es Pedro Sánchez. Los otros son bastante vulgares, delincuentes chuscos, sin brillo. Tienen que ver con Onofre. El presidente es más luminoso. Ha sido capaz de salir de muchas y se mantiene. Es un gran fajador. Espero que no le haya llegado la mierda y no nos haya mentido.