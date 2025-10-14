El programa '21 Distritos' ofrece 'performance', teatro y música esta semana

El programa de dinamización cultural '21 Distritos' del Área de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid ha arrancado una nueva semana de actividades gratuitas para todos los públicos, que incluyen 'performance', teatro, música y propuestas creativas en diversos distritos de la capital.

La programación destacada de la semana cuenta con la presencia de la compañía El Conde de Torrefiel, la artista Costa Badía, la historiadora del arte Eugenia Tenenbaum y la multipremiada obra de teatro argentina 'Suavecita', señala en una nota de prensa el Ayuntamiento de la capital.

La agenda comienza este martes 14 de octubre, con la 'performance' 'Sangre de semilla' de Tadeo Muleiro en la Central de Diseño de Matadero Madrid (Arganzuela), enmarcada en la exposición 'Suavidad y color del mito', donde se podrán descubrir los trajes confeccionados, pintados y llevados por el propio artista.

Mañana, miércoles 15 de octubre, el mismo espacio acogerá un concierto de música urbana brasileña a cargo de los Choros de Madrid.

El teatro estará representado por la obra argentina 'Suavecita', dirigida y guionizada por Martín Bontempo, que se presentará el 17 de octubre en Moratalaz y el 18 en Chamartín. Erotismo, ciencia ficción y misterio se mezclan en el relato de su protagonista, mientras descubre que su don es más grande de lo que imagina.

Asimismo, la compañía El Conde de Torrefiel ofrecerá su instalación teatral y participativa 'Se respira en el jardín como en un bosque' los días 17 y 18 de octubre en Nave de Terneras, en Arganzuela. Aquí las personas participantes encarnarán los dos roles principales de la convención teatral: el de actor y el de espectador.

En el ámbito de los encuentros y talleres, Madrid Street Art Project impartirá un taller de 'collage' surrealista el 16 y 17 de octubre en Latina y San Blas-Canillejas, respectivamente.

El 18 de octubre, la plaza Mayor será el escenario de 'Al pan, pan', una actividad de creación colectiva en la Casa de la Panadería, donde se podrá vivir en primera persona la práctica del amasado, y el Centro Cultural Eduardo Úrculo (Tetuán) acogerá un nuevo encuentro de 'Cultura a fuego lento' con la artista Costa Badía, que realizará un taller con el que transformar los complejos en amuletos.

La semana culminará el 20 de octubre con la participación de la historiadora del arte Eugenia Tenenbaum en el ciclo 'Charlas con altura' en el Faro de Moncloa, en la que convoca los ecos de las mujeres que le han inspirado, con la intención de compartir referentes que, en tiempos complejos, demuestran que existen otras formas posibles de enfrentarse a la realidad.

'21 Distritos' continuará su programación la próxima semana con más propuestas, incluyendo danza urbana, teatro participativo y talleres de 'collage'.

Agencia EFE