¿Qué dijo Pedro Muñoz Seca antes de que lo fusilaran?

El grandísimo dramaturgo cómicoPedro Muñoz Seca vuelve a estar de actualidad, aunque sea tristemente por la reciente muerte de su nieto, el excelente periodista y escritor Alfonso Ussía, quien nos dejó el pasado viernes a los 77 años. Un nieto que, por supuesto, no llegó a conocer a su abuelo, ya que este fue fusilado el 28 de noviembre de 1936, con apenas 57 años, en Paracuellos del Jarama, junto a otros tantos, por militantes del bando republicano en la Guerra Civil.

Hay cierta controversia respecto a las últimas palabras que pronunció este escritor teatral de El Puerto de Santa María, creador del género astracanada junto a Pedro Pérez Martín y autor de obras notabilísimas como 'La venganza de don Mendo' o 'Los extremeños se tocan', ante el pelotón de fusilamiento.

Sí hay consenso en que don Pedro fue genio, nunca mejor dicho, hasta la sepultura. Así, se cuenta que el abuelo de Alfonso Ussía mantuvo su irrenunciable y agudísimo humor hasta segundos antes de ser asesinado.

Por un lado, la prensa conservadora de la época recoge la anécdota del supuesto diálogo que mantuvo con su pelotón de fusilamiento: "Podéis quitarme la hacienda, mis tierras, mi riqueza, incluso podéis quitarme, como vais a hacer, la vida, pero hay una cosa que no me podéis quitar… y es el miedo que tengo".

Además, cuentan que los soldados que lo fusilaron le pidieron perdón por lo que estaban obligados a hacerle, es decir, matarlo; pero parece ser que él fue quien los consoló diciéndoles que estaban ya perdonados, que no se molestaran... "aunque me temo que ustedes no tienen intención de incluirme en su círculo de amistades".

Otra versión sitúa la anécdota en diferente contexto: "...se cuenta que un día dijo a uno de sus carceleros las siguientes palabras, 'Me podéis quitar todo, la familia, la libertad, mis bienes, Pero, ¿sabéis lo que no podréis quitarme jamás? El miedo, este miedo horrible que tengo'".

Por supuesto, donde hay consenso es en la genialidad de don Pedro Muñoz Seca, al que tenemos que reivindicar más.