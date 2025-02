El sueño falsificado de las clases medias

‘Nerium Park’, una obra que el premiado dramaturgo Después de traducirse a varios idiomas y haberse estrenado en más de una decena de países, llega por fin a los escenarios madrileños, en una nueva producción en castellano,, una obra que el premiado dramaturgo Josep Maria Miró escribió en 2012 y solo se había montado en España en catalán.

Dirigido por Jorge Gonzalo, se trata de un “thriller hiperrealista”, como lo definen sus artífices, “de pisos sin gente y gente sin pisos” que tiene como protagonistas a Carlos y Marta, una pareja de jóvenes que se traslada a vivir a una flamante urbanización con piscina a las afueras de la ciudad. Han sido los primeros en comprar la casa y, más tarde se darán cuenta, los únicos. Cuando Carlos empiece a tener problemas laborales, su relación con Marta, que se dedica precisamente a los recursos humanos, se resentirá. Por si fuera poco, hay en la función una presencia casi fantasmal –acerca de la cual no quieren desvelar mucho los creadores– que ronda de manera misteriosa su existencia y acentúa el distanciamiento entre ambos.

Cualquier pareja

Para el director, los dos personajes pueden ser un exponente de “cualquier pareja que se enfrenta de pronto a una realidad con la que no contaba, que no era la que había pensado ni la que le habían vendido; a través de su cotidianidad veremos las fisuras y las contradicciones del mundo que hemos creado”. La crisis inmobiliaria, la crisis económica en general y la crisis de pareja se entrelazan en 'Nerium Park' de un modo, según el autor del texto, mucho menos forzado de lo que cabría esperar. “Creemos que nuestras decisiones y nuestros proyectos vitales son completamente autónomos –apunta Miró–; pero en realidad nunca lo son, siempre están supeditados al contexto social, político y económico. En esta obra vemos que, si ese contexto empieza a fallar, la pareja también falla en su intimidad”. Como podrá deducirse, el contexto al que se refiere no es otro que la sociedad de consumo: “Ellos son una pareja más o menos convencional que aspira a lo mismo que otras muchas: tener hijos, progresar en el trabajo, comprarse una casa mejor y más bonita…”. El problema surge, para Jorge Gonzalo, cuando las dinámicas externas que rigen nuestras vidas terminan por colapsar. “Durante los ensayos hemos hablado mucho de ‘la escalera mecánica de las relaciones’ –explica el director–; tú no tienes que pensar mucho en esa escalera, porque ella sola te va llevando; pero cuando la escalera se rompe, que es lo que pasa en 'Nerium Park', nos damos cuenta de que no sabemos solucionar el problema de las personas que se han quedado ahí paradas o se han quedado fuera”.

La obra está interpretada por Susana Abaitua y Félix Gómez, dos actores ya conocidos por el público teatrero que en los últimos años, no obstante, han visto amplificada su popularidad después de participar en algunos exitosos proyectos de cine o televisión: ella, en ‘Los Farad’, ‘Patria’, ‘Un fantasma en la batalla’…; él, en ‘Machos alfa’, ‘La que se avecina’… El autor y el director de ‘Nerium Park’ coinciden en calificar el trabajo que hacen ambos aquí como “un auténtico tour de force”. La obra se estructura en doce escenas que se corresponden con los meses de un año. “En ese periodo de tiempo –señala Miró– pasan muchas cosas por los personajes: se quieren, se alejan, se intentan salvar mutuamente, luchan por mantener su proyecto vital..., y todo varía muy rápido. En unos segundos, los personajes están en otro mes, en otra situación, y tienen que cambiar radicalmente de energía. Es una obra que necesita un buen actor, una buena actriz y que, además, hagan buena pareja, que tengan química; y esta pareja la tiene”.