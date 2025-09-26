Acceso

El Teatro Real acerca la ópera a los vecinos de San Sebastián de los Reyes con un espectáculo al aire libre

La cita tendrá lugar este sábado en la Plaza de la Constitución, a partir de las 20:30 horas, y la entrada será libre hasta completar aforo

El Teatro Real llevará este sábado su espectáculo "La Carroza del Real" a la Plaza de la Constitución de San Sebastián de los Reyes, donde los vecinos podrán ver un espectáculo gratuito de ópera y zarzuela que trata de "acercar la excelencia lírica a todos los públicos".

Es una iniciativa del Teatro Real, la Fundación Amigos del Teatro Real y el Ayuntamiento de la localidad, que tendrá lugar a partir de las 20:30 horas con una duración aproximada de una hora, según indica el Consistorio en una nota.

Añaden que la entrada será libre hasta completar aforo, para que todos los vecinos tengan la oportunidad "de disfrutar de una experiencia artística de primer nivel en un entorno cercano y accesible".

El recital estará protagonizado por una soprano, una mezzosoprano, un tenor y un barítono, intérpretes que forman parte de "Crescendo, Creamos Ópera", uno de los proyectos impulsados por la Fundación Amigos del Teatro Real y considerado "una de las apuestas más relevantes de la institución para el futuro de la lírica".

Desde el Consistorio apuntan que con esta iniciativa San Sebastián de los Reyes reafirma su compromiso con la cultura y la música "como herramientas de cohesión social, de difusión del patrimonio artístico y de acercamiento de la ópera a toda la ciudadanía".

