Temporada Alta programa un juicio teatral a Putin "para gestionar el miedo"

El festival Temporada Alta de Girona y Salt programa este sábado un juicio teatral a Vladímir Putin en el que el humor permite "gestionar el miedo" derivado de la guerra de Ucrania, como explica el director de la pieza, Galin Stoev.

Stoev, acompañado de la dramaturga Sasha Denisova, explicaba durante de la presentación que la obra, 'The Hague', se representa en su país, Bulgaria, pero que inicia una gira que le permitirá llegar a otros como España.

El Temporada Alta acogerá el estreno de una pieza que la ucraniana Denisova creó al inicio del conflicto bélico y que su actual director descubrió cuando se escenificaba en Polonia.

De Ucrania a Polonia y de Polonia a Barcelona

La dramaturga vivía entonces en aquel país, ahora lo hace en Barcelona, y al conocer a Galin Stoev, que trabajó durante dos décadas en Bélgica y Francia, acordaron producir la actual propuesta.

Stoev ha explicado que le ofreció la obra al Teatro Nacional Ivan Vazov de Bulgaria para responder a que "parte de la población allí simpatizaba con Putin", algo que ha justificado en una especie de "síndrome de Estocolmo".

'The Hague' juzga a diez personas vinculadas al poder en Rusia, en lo que resulta ser el sueño de una niña ucraniana, "una versión de Alicia en el País de las Maravillas que permite pasar del cuento de hadas al documental", según su director.

"Gracias a la inocencia de esa mirada, la historia es todavía más perturbadora, porque como adultos debemos dar una respuesta a lo que plantea la niña y la realidad es que no la tenemos", ha añadido.

Una obra para el público europeo occidental

Sasha Denisova ha explicado que escribió 'The Hague' para el público europeo occidental, para que conozca a unas personas que, en su ficción, "a veces son simples y divertidos, pero también terribles y peligrosos".

El director del Temporada Alta, Narcís Puig, ha detallado que la puesta en marcha de esa gira ha permitido que su festival cuente con una obra procedente de un teatro como el búlgaro, poco presente en las programaciones.

De la pieza, ha destacado que responde a "una temática radicalmente actual y contemporánea" y que sus responsables cuentan con una brillante trayectoria, laureada con diferentes premios en el caso de Denisova y ratificada con la dirección del Teatro de la Cité de Toulouse (Francia) en el de Stoev.