Zabala de la Serna: «Si fuese figura me gustaría que me entrevistara Ibai Llanos»

Acaba de publicar «Ya nadie dice la verdad», editorial El Paseíllo, junto al fotógrafo José Aymá. Curro Romero, Paula, El Cordobés y Morante son algunos de los protagonistas. Nos reunimos en el café Comercial de Madrid para escrudiñar las entrevistas y la intrahistoria. Hay mucho de que hablar con este periodista de estirpe familiar.

Con el título del libro «Ya nadie dice la verdad» lo dice todo.

Es un extracto de una frase de Curro Romero, que es la entrevista que abre el libro. Dice mucho de la situación por la que atravesamos ahora mismo. Ya nadie dice la verdad. Tengo esa sensación permanente y más con quien preside el Gobierno multicolor de España. Fíjate si vamos a las hemerotecas.

¿Ocurre en el toreo?

También pasa, pero es cierto que hay un momento sacro que es cuando el torero se enfrenta al toro y están solos. Ahí entra en comunión con la verdad.

¿Qué nos vamos a encontrar en este libro?

Es un libro en collera, el protagonismo de Aymá es brutal, es la reivindicación del fotoperiodismo. Más que retratarlos los escanea. Hay una serie de protagonistas del toreo, desde los mitos que alumbra la Historia como Romero y Paula, a las figuras que la vertebran como Viti, Camino, El Cordobés, así en una trayectoria para llegar a nuestros días pasando por Morante, Juli o las ilusiones que brotaron en la pandemia como Aguado y Ortega.

Rafael Soto Moreno, más conocido como Rafael de Paula, matador de toros. FOTO: José aymá

¿Cuál fue la que más le impactó?

Quedarse con una es difícil. Afrontar el personaje de El Cordobés fue tremendo por el miedo a lo que luego ocurrió: que él dominó la entrevista. Mi padre había sido un anticordobesista furibundo.

¿Cómo fue el encuentro?

Fantástico, porque El Cordobés está por encima del bien y del mal. Él tenía claro que mi padre hizo lo que tenía que hacer y él también. Tenía asumido que los palos eran publicidad, que una portada en contra le ponía más arriba. Me encantaron algunas frases de reivindicación de lo suyo, como que mientras a unos Dios les había tocado con la varita a él le había cogido en brazos. Muchas veces contamos la historia a través de la luz de los mitos que nos deslumbran y dejamos orilladas las figuras que vertebran la historia y hablo de El Cordobés como de Viti o Camino. El Cordobés, en su caso, tiene tres portadas de la revista Life, no sé si somos conscientes de lo que significó en la revolución de los años 60.

Otros dos mitos...

El temple en la palabra de Curro. El yin y el yang de Romero y Paula. Rafael es el tormento y vive con su condena de saber que podía haber sido más, pero las rodillas no le dejaron y que es más leyenda que historia. Curro es la satisfacción con lo que ha sido. Estas las hice en collera con Antonio Lucas, que además prologa el libro de manera maravillosa.

El torero José Antonio Morante conocido cómo Morante de la Puebla FOTO: José aymá

Y una portada como Morante.

Nos podemos apuntar el tanto Aymá y yo, pero es Morante el que se arma con la silla, el puro y el cuello para arriba y te monta esta escena que es tan brutal. Llovía en el cementerio de San Fernando, en el Mausoleo de Joselito, que es el de Benlliure y es gigantesco y con una fuerza descomunal. Te monta esa imagen y a partir de ahí te da un poder brutal. Y luego en la entrevista Morante también te lleva donde quiere.

¿Cuál es esa pregunta que cuesta hacer?

En tal época las cosas no salieron. Al mismo Juli cuando le tienes que decir que en el recorrido de su gigantesca trayectoria, hubo una época que su tensión de las polémicas que mantenía fuera de los ruedos le hacían tener una electricidad dentro que se notaba. O en aquella de Morante, que su preparación de mitad de temporada hacia adelante aflojó. En otras épocas, no en la de ahora. Esas entrevistas no son fáciles, pero es que tampoco deben ser una alfombra roja.

¿Cuál ha sido la más compleja?

Una muy complicada fue la de Ferrera, porque la quería enfocar por la salud mental, pero estuvo llena de escapadas, de dejar entrever que sí, pero no, que cada uno es terapeuta de sí mismo. La intención era normalizar ese trabajo emocional que todos necesitamos. En este caso, Ferrera escapó por todas las esquinas, aunque aun así dejó jirones de piel y rastro de que algo había. Me gustaría que el toreo fuera un escaparate más abierto a la normalidad del siglo XXI frente a otras ramas de las cultura. Somos cultura, pero hacemos todo lo posible por ser el hermano raro de ella. Si fuese figura del toreo, me encantaría que me hiciera una entrevista Ibai Llanos. Poner el toreo en el siglo en el que estamos.

En estos días se ha dado a conocer una propuesta de Más Madrid para que los beneficios por el arrendamiento de la plaza de Las Ventas la CAM los reinvierta en políticas ecológicas. ¿No es el campo bravo una fuente de ecología?

La tauromaquia hace mucho tiempo que no se explica por donde debería ser. Una es por lo verde, lo ecológico, la biodiversidad, esto que se les llena la boca, como la España vaciada y luego legislan a la contra. Y lo que significa desde el punto de vista de motor económico. A la izquierda radical habría que explicarles estas cosas. Es una pena el abandono que ha hecho la izquierda de la historia. Ha dejado un campo que en otro tiempo fue suyo. El toreo es un arte rebelde. No han mirado la defensa transversal que se hace en Francia. Es maravillosa. Un alcalde comunista defiende al toro sin complejos.

¿Vive el toreo malo o buenos momentos?

Diría que complicados. El rearme tras la pandemia de público joven ha sido muy positivo y el de las cifras también. No lo han conseguido otros espectáculos y con ayudas. Si es verdad que deberíamos haber salido mejor armados en las reformas como industria en cuanto al déficit que teníamos de antes, pero creo que no ha habido voluntad de hacer examen de conciencia. Madrid, Sevilla y Pamplona han respondido muy bien este año. Lo de Pamplona es tremendo y tiene mucho mérito, porque Bildu va sembrando un campo de minas. Ya sabemos que el toro es la excusa, es el pasaporte español. Algo de esto hay en todos los movimientos populistas que están arrasando América con estos criterios. En Colombia con Petro, en México con Obrador. Discursos pretendidamente revolucionarios, que luego no lo son.

¿Cómo valora este 2022?

En positivo la fuerza arrolladora de Roca Rey con la cantidad de gente joven que lleva. Es un icono para la juventud y ha traspasado las líneas taurinas. Su figura es brutal para el toreo. Destaco la gestión expansionista de Morante frente a la elitista de otras figuras. Se ha abierto a los pueblos adaptándose a la situación y a ese peligro urbanita de la Fiesta.

¿En lo negativo?

Hay mucho que mejorar. Me preocupa el norte, sin ir más lejos Gijón. No puede ser que se haya cerrado una plaza por una alcaldesa. Bilbao hay que ganarlo como sea. Duele por lo mucho que ha significado y lo sigue haciendo.

¿Es difícil entender y explicar este espectáculo?

Si, sobre todo en mitad de una ola de puritanismo como la que nos invade. Así fue cuando quisieron cargarse los toros en Baleares. Quisieron esconder la muerte, pero no evitarla. Es la hipocresía absoluta. Yo no quiero convencer a nadie. El toreo es cruento, pero no cruel, pero hace tiempo que perdimos la batalla de la pedagogía. Si quieres no vengas, pero déjame que te lo explique.

