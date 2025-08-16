Accidentada jornada taurina: dos banderilleros heridos pero con evolución favorable

La jornada taurina de ayer dejó dos percances de consideración entre los hombres de plata, que una vez más demostraron la dureza y el riesgo al que se enfrentan en cada tarde. Los banderilleros Juan Luis Moreno y Jesús Fernández Martín resultaron heridos de manera seria en plazas diferentes, aunque la buena noticia es que ambos se encuentran estables y con una evolución positiva tras ser atendidos de urgencia.

En Guijuelo, durante la corrida de despedida de El Capea, que estoqueó en solitario seis toros de distintos hierros y logró cortar cinco orejas y un rabo, el banderillero Juan Luis Moreno sufrió una grave cornada en el quinto de la tarde, un ejemplar de El Freixo. Mientras lidiaba en el tercio de banderillas, el astado le prendió en la cara posterior del muslo derecho, causándole una herida de dos trayectorias: una ascendente de 10 centímetros y otra inferior de 15, que afectaron al músculo bíceps femoral, vasos venosos y estructuras nerviosas.

La hemorragia fue inmediata y abundante, por lo que Moreno fue trasladado a la enfermería con rapidez y posteriormente evacuado al Hospital de Salamanca, donde permanece ingresado. El parte médico describe una cornada de pronóstico grave salvo complicaciones, aunque su evolución se mantiene estable, lo que da confianza a los médicos sobre su recuperación.

Por su parte, en la localidad madrileña de Cenicientos, el banderillero Jesús Fernández Martín también fue alcanzado en el quinto toro, en este caso un ejemplar de Adolfo Martín. El percance se produjo tras la salida del toro del caballo, momento en que el animal arrolló al subalterno, ocasionándole una cornada en el glúteo izquierdo de seis centímetros de extensión y cuatro de profundidad.

La cogida, pese a su aparatosidad, no revistió tanta gravedad como la sufrida por Moreno. Fernández fue atendido en la propia plaza y su estado evoluciona de forma satisfactoria, sin que en principio existan complicaciones que pongan en riesgo su participación futura en los ruedos.

Ambos percances subrayan la entrega y el valor de los banderilleros, piezas clave en el engranaje de la lidia, cuyo esfuerzo muchas veces pasa inadvertido al gran público. Afortunadamente, tanto Juan Luis Moreno como Jesús Fernández se recuperan y su evolución es positiva, lo que permite mirar con optimismo hacia su reaparición en los ruedos.