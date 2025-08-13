El adiós inesperado de Joselito Adame: 26 años de toreo y una última corrida en España

El mundo taurino despide a una de sus figuras más queridas y reconocidas: Joselito Adame, el torero más importante que ha dado México en las últimas décadas, ha anunciado de forma repentina su retirada. El adiós se producirá este miércoles en Huesca, en una tarde cargada de simbolismo y emociones.

En un comunicado personal y sincero, el matador expresó: "Tengo la necesidad de parar, de dejar en estos momentos al torero para darle centro al hombre". Con estas palabras, Adame cierra una etapa de 26 años de carrera intensa e ininterrumpida, marcada por su entrega absoluta a la tauromaquia.

Nacido en Aguascalientes, pero con gran parte de su formación taurina en España, Joselito Adame se vistió por primera vez de luces el 10 de octubre de 2000, cuando apenas tenía 11 años. Desde entonces, ha forjado una trayectoria sólida que le ha llevado a compartir carteles con las máximas figuras y a triunfar en plazas de todo el mundo.

El capítulo final de su historia en los ruedos tendrá lugar en la Feria de la Albahaca de Huesca, donde está anunciado junto a Roca Rey y Tomás Rufo, para lidiar toros de la ganadería El Pilar. Una cita que, inevitablemente, se teñirá de emoción y despedidas.

La noticia ha sorprendido a la afición, que veía en Adame a un torero todavía en plena madurez artística. Su valor, su temple y su capacidad de conectar con el público le habían convertido en un referente tanto en México como en España, donde ha firmado grandes tardes.