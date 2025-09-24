Andy Cartagena corta la temporada

Andy Cartagena ha tenido que tomar la decisión de cortar su temporada española debido a la lesión sufrida en la plaza burgalesa de Roa de Duero el pasado mes de agosto: una rotura de cinco centímetros en el abductor de su pierna derecha, que le ha hecho perder prácticamente todos los contratos que tenía para estos dos últimos meses.

El rejoneador benidormí continúa con la rehabilitación para terminar de recuperarse y afrontar con todas las garantías la intensa temporada mexicana que le aguarda a partir de mediados de octubre.

El alicantino se encuentra en manos del doctor Cugat, quien está dirigiendo su recuperación y marcando los plazos para su regreso a los ruedos lo antes posible y con todas las garantías.