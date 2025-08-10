Así va la guerra abierta entre Roca Rey y Morante: "Maestro, fúmate un purito despacito"

A estas alturas a nadie se le escapa la guerra abierta que hay entre Andrés Roca Rey y Morante de la Puebla. Dos conceptos totalmente diferentes del toreo. Lo que no sabemos es si también dentro y fuera de la plaza. En Santander ya vivimos el primer round, aunque la historia venía de antes y ayer en El Puerto de Santa María se anunciaban los dos. La tarde acabó en una triple Puerta Grande en la que Morante de la Puebla volvió a enloquecer en la temporada de su vida. Nunca ha firmado el diestro cigarrero una temporada así. A hombros se fue también el peruano y el torero local Daniel Crespo.

Pero el interés no estaba solo en el ruedo. Un quite por parte de Roca Rey crespó a Morante de la Puebla, pero había ganas de más y la leña ardió también en el callejón "maestro, fúmate un purito despacito" le increpó el diestro peruano cuando salió a colación el tema del quite (cuenta Vicente Zabala).

Lo cierto es que las imágenes captadas hablan por sí solas.

La realidad es que se sabía que iban a saltar chispas, porque ya en Santander la historia había saltado por los aires con la baja de Cayetano. Día en el que Morante forzó la máquina para anunciarse gratis y torear aquella tarde. A pesar de que había dicho que no a dos tardes en Santander y a televisarse. Se hicieron todas las llamadas posibles para que aquello se supiera a bombo y platillo y que fuera el "no" de Roca Rey lo que se visibilizara.

Parece ser que la polémica viene de antes y el año comenzó torcido entre el sevillano y el torero de Perú.

La polémica está servida y a finales de temporada les espera un buen cierre. En casa del sevillano por cierto. Por la Feria de San Miguel, nada menos.