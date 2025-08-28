Así se reconfiguran los carteles tras la ausencia de Morante: tres sustituciones en plazas de primera línea

La convalecencia de Morante de la Puebla, todavía afectado por la grave cornada sufrida en Pontevedra, está dejando un vacío que las empresas taurinas se han visto obligadas a llenar con rapidez. La baja del torero sevillano, prolongada ya durante varios días, ha alterado de manera significativa los carteles de plazas de importancia en el cierre del verano.

El primer cambio se produjo en San Sebastián de los Reyes, donde Morante estaba anunciado para la corrida mixta del 31 de agosto junto a José María Manzanares y la novillera Olga Casado, con toros de Zalduendo. Finalmente, el hueco lo cubrirá Pablo Aguado, que sigue consolidando su lugar entre las figuras en un año de gran proyección.

La segunda alteración llegó en Palencia, el 1 de septiembre, en un cartel que inicialmente encabezaba Morante y que contaba con toros de Núñez del Cuvillo. Ante la baja, la empresa optó por un nombre de peso internacional: Sebastián Castella, que completará la terna junto a Manzanares y Aguado. Una sustitución que refuerza la categoría del festejo y evidencia la rapidez de reacción empresarial.

El tercer ajuste tendrá lugar en Colmenar Viejo, el 2 de septiembre, en una corrida cargada de simbolismo por el homenaje a José Cubero "Yiyo" en el 40º aniversario de su muerte. Morante no podrá formar parte de este cartel con toros de Conde de Mayalde, que finalmente queda compuesto por José MaríaManzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado. Un cartel que, pese a la ausencia, mantiene atractivo y equilibrio.