Las bajas de Morante y Roca Rey, cubiertas en Linares y Bayona

El verano siempre deja espacio a las sustituciones en los ruedos: Roca Rey no podrá reaparecer todavía tras la lesión sufrida en Bilbao y causará baja en la esperada corrida goyesca azul de Bayona. En paralelo, Morante de la Puebla tampoco hará el paseíllo en Linares (reaparecerá en Melilla), lo que ha convertido a David de Miranda en el gran protagonista del fin de semana, al asumir de golpe dos sustituciones de relieve.

El peruano, que intensificó su rehabilitación con dobles sesiones y distintas terapias, no ha alcanzado el nivel de recuperación suficiente para volver a torear. La lesión en el pie izquierdo, provocada tras la cogida en Vista Alegre, le impide realizar los movimientos básicos de su tauromaquia. La decisión, difícil pero inevitable, lo aparta de un cartel que compartían Morenito de Aranda y Juan Ortega, y que ahora contará con la presencia de David de Miranda.

El escenario no cambia demasiado para el torero onubense, que también ha sido llamado a Linares para sustituir a Morante de la Puebla en la Feria de San Agustín. El maestro sevillano no se encuentra aún recuperado de la cornada sufrida en Pontevedra, lo que lo obliga a detener su temporada. En su lugar, será de nuevo David de Miranda quien complete la terna, esta vez junto a Pablo Aguado y Manuel Román, con toros de Juan Pedro Domecq.

La coyuntura coloca a Miranda en el centro de la actualidad taurina. En apenas dos días asumirá el reto de ocupar el puesto de dos de las máximas figuras del escalafón. Su nombre, que ya venía sonando con fuerza por su entrega en plazas clave, se convierte ahora en sinónimo de responsabilidad y oportunidad.

La baja de Roca Rey en Francia y la ausencia de Moranteen España dibujan un fin de semana marcado por las ausencias ilustres, pero también por la capacidad de reacción de un torero dispuesto a aprovechar cada ocasión. El aficionado, expectante, se prepara para ver cómo David de Miranda responde a este doble compromiso.