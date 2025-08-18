Un bravo novillo de La Purísima y una oreja para Zulueta en el arranque de feria en Bilbao

La novillada con la que hoy se abrió el abono de las Corridas Generales de Bilbao se saldó con la lidia de un bravo y enrazado novillo de la ganadería de La Purísima, al que el sevillano Javier Zulueta cortó una solitaria oreja, la única de la tarde, tras una faena con buenos momentos pero en la que no llegó a aprovechar por completo a tan señalado ejemplar.

El utrero castaño, propiedad de los socios mexicanos de la empresa de la plaza y de origen Núñez del Cuvillo, ya mostró desde su salida al ceniciento ruedo bilbaíno lo que podía ofrecer, tanto por sus finas hechuras como por la manera que tuvo de descolgar su largo cuello en esas primeras, prontas y repetidas embestidas.

Zulueta lo templó de salida a la verónica hasta que salió trastabillado antes del remate, pero aún más lo hizo en un soberbio galleo por chicuelinas al paso para llevarlo al caballo, al que 'Amoroso' se arrancó alegre para empujar bajo el peto en dos buenos puyazos de Chocolate, con el mismo galope que tuvo también en banderillas.

No fue muy conveniente el inicio de faena del sevillano con secos y cortos muletazos a los que el novillo protestó, pues pedía, para sacar todo su fondo, que se le llevara bien enganchado y sometido por abajo, lo que sucedió en fases intermitentes del trasteo.

En una buena serie de derechazos y en otra excelente de naturales Zulueta, con los vuelos de la muleta, sí que dio con esa clave, pasándose con ritmo y gusto las largas, enclasadas y emotivas embestidas del de La Purísima, solo que entre medias y después, con menos apuesta y menos fibra, no acabó de acoplarse lo suficiente para cuajarlo como debía, sin ir más allá de detalles sueltos que dejaron en una oreja lo que debería haber sido de dos.

El resto de este largo festejo de apertura de la feria bilbaína tuvo menos historia, casi ninguna, si exceptuamos el buen planteamiento de faena de Sergio Sánchez a su primero, que no terminó de romper hacia adelante y al que el extremeño consintió con mucha firmeza para incitarle con un toreo en línea al que el animal no se negó hasta mediado el trasteo.

Luego, ni Zulueta logró sostener las escasas fuerzas del quinto, ni Sánchez las que tampoco tuvo el cuarto, al que abrió faena de rodillas tras pasar apuros en el saludo a portagayola, para terminar atacándole de más cuando el animal ya no tenía nada que ofrecer.

Por su parte, Martín Morilla se presentó en Bilbao dejando ver con los dos de su lote demasiadas precauciones. Pese a que el tercero, medido de fuerzas, resultó sosito y bonancible, sin demasiados problemas, este otro sevillano lo movió siempre a una prudente distancia, casi tanto como la que mantuvo después con la espada y el descabello o con un sexto, ya a tarde vencida, que se defendió rebrincado hasta pararse sin mayor peligro.

FICHA DEL FESTEJO:

Lunes 18 de agosto de 2025. Plaza de toros de Vista Alegre, Bilbao. Primer festejo de abono de las Corridas Generales de Bilbao, con menos de un cuarto de entrada (unos 1.500 espectadores) en tarde nublada y con lluvia intermitente.

Se lidiaron novillos de La Pirísima, de buena presentación y sin gran aparato en las cabezas. Salvo el segundo, 'Amoroso' de nombre y que tuvo una enrazada bravura, el resto dio muy escaso juego por falta de fondo y de fuerzas, aunque el primero y el tercero tuvieron mayores opciones.

Sergio Sánchez, de lila y oro: metisaca en los bajos y estocada delantera (ovación tras aviso); pinchazo, estocada delantera caída y descabello (silencio).

Javier Zulueta, de verde oliva y azabache: estocada desprendida (oreja tras aviso); estocada (ovación).

Martín Morilla, de verde esmeralda y oro: pinchazo, media estocada delantera perpendicular y atravesada y nueve descabellos (saludos por sus cuenta tras dos avisos); tres pinchazos y media estocada baja delantera y perpendicular (silencio).

Entre las cuadrillas, Manuel Larios destacó en la precisa brega con el primero y Chocolate picando al segundo.