El caballo se hace protagonista en Las Ventas durante la segunda mitad de agosto

El final de agosto en la Plaza de Toros de Las Ventas está marcado por el protagonismo del caballo. Madrid celebra la Semana del Caballo, una cita que combina dos corridas de rejones con una programación cultural que sitúa al arte ecuestre en el centro de la vida taurina de la capital.

El ciclo arranca el jueves 21 de agosto, con una exposición fotográfica en la Sala Antonio Bienvenida titulada "Homenaje a Rafael Peralta", que permanecerá abierta hasta el 28 de agosto. La muestra, construida con imágenes históricas del archivo Botán, recorre los grandes momentos del rejoneador sevillano en el coso venteño y se inaugura con la presencia de su familia, representantes de Plaza 1 y del Centro de Asuntos Taurinos.

El caballo seguirá siendo protagonista el martes 26 de agosto, cuando el rejoneador madrileño Martín Burgos lidere, junto a los alumnos de su escuela de equitación, una exhibición en el ruedo venteño. En ella, se mostrarán las principales suertes del toreo a caballo, acompañadas por explicaciones sobre la preparación de cada equino y las particularidades de su doma para enfrentarse al toro.

La programación cultural continúa el miércoles 27 de agosto con un encuentro en el ruedo de Las Ventas con los rejoneadores Iván Magro y Luis Rouxinol Jr.. Ambos, participantes de la segunda corrida de rejones, compartirán con los aficionados su visión sobre la tradición ecuestre y la indumentaria de Portugal y España, además de presentar algunos de los caballos que los acompañarán en la arena.

En cuanto a los festejos, el jueves 21 de agosto se lidiarán toros de Fermín Bohórquez para un cartel internacional con Sergio Domínguez, Moura Caetano, Emiliano Gamero, Ferrer Martín —que confirmará alternativa—, Paco Velasquez y Adrián Venegas, también de confirmación. Una semana después, el jueves 28 de agosto, repetirán los toros de Bohórquez para un elenco formado por Filipe Gonçalves —confirmación—, Roberto Armendáriz, Iván Magro, Ana Rita, Andrés Romero y Luis Rouxinol Jr., que también confirmará alternativa.

Con esta combinación de rejoneo, cultura y homenaje a grandes figuras, Las Ventas se reafirma como epicentro del arte ecuestre, ofreciendo a los aficionados una semana en la que el caballo brilla con toda su majestuosidad.