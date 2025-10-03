El Congreso debate la ILP antitaurina el martes

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará el martes 7 de octubre la toma en consideración de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone derogar la Ley 18/2013, que declara la tauromaquia patrimonio cultural de España. Impulsada por unas 200 asociaciones animalistas bajo el lema «No es mi cultura», la propuesta se registró en febrero tras reunir más de 700.000 firmas. La intención de los promotores es retirar esa protección y devolver a las comunidades autónomas la competencia exclusiva sobre los espectáculos taurinos, abriendo la puerta a su prohibición.

El debate, que se celebrará en el Congreso a las 15:00 horas, cuenta con una notable carga ideológica y una visible división política. PP y Vox ya han expresado su rotunda oposición a la iniciativa, mientras que el PSOE mantiene una postura ambigua, abierta al diálogo y favorable a revisar el reparto competencial, aunque sin posicionarse todavía claramente. Por el contrario, formaciones como Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu y otras fuerzas afines al Gobierno han mostrado su apoyo expreso a la ILP, al tiempo que intentan asociar la tauromaquia a discursos de extrema derecha, desconociendo la realidad cultural y social que representa.

La ley vigente obliga a todas las administraciones a garantizar la protección del arte del toreo, considerado parte del patrimonio inmaterial de España. Su derogación implicaría un retroceso en los derechos culturales, además de dejar en situación de indefensión a un sector que genera empleo, cultura y es un importante motor económico a todos los niveles.

El sector taurino recuerda que la tauromaquia no solo es un espectáculo, sino una expresión cultural con siglos de historia, declarada patrimonio cultural por amplia mayoría parlamentaria. Destaca su impacto económico en zonas rurales, su valor ecológico para la cría del toro bravo y su papel como seña de identidad compartida por millones de aficionados en toda España, más allá de ideologías.