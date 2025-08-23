Conmoción por la muerte del forcado Manuel Trindade de 22 años

La tragedia golpeó al mundo taurino portugués este fin de semana con la muerte de Manuel Trindade, un joven forcado de tan solo 22 años, quien falleció en la madrugada del sábado tras no superar las graves heridas sufridas durante una corrida en la plaza Campo Pequeno, en Lisboa, según informa el medio Touro e Ouro.

El accidente tuvo lugar el viernes por la noche, durante una tradicional corrida de rejones. Trindade, miembro del grupo de forcados, participaba en la “pega” —acto en el que los forcados enfrentan al toro cuerpo a cuerpo sin armas— cuando fue violentamente embestido contra las tablas por el primer toro de la ganadería de Vinhas. El impacto lo dejó inconsciente en el ruedo ante la mirada atónita del público.

Tras ser atendido de urgencia en el lugar, fue trasladado al Hospital de San José en Lisboa, ingresando en parada cardiorrespiratoria. Aunque los médicos lograron reanimarlo e inducirle un coma para intentar estabilizarlo, las lesiones cerebrales eran irreversibles. Su fallecimiento fue confirmado en la madrugada del sábado.

Trindade era considerado una joven promesa dentro de los forcados, una figura emblemática del toreo a la portuguesa. Su muerte ha conmocionado al sector y ha generado mensajes de pesar por parte de compañeros, aficionados y asociaciones taurinas.