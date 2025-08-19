Daniel Luque sustituye a Morante en Málaga: así queda el cartel del 20 de agosto

La Feria de Málaga 2025 sufre un giro inesperado en su séptima corrida de abono. La empresa Lances de Futuro ha confirmado que Daniel Luque ocupará el puesto de Morante de la Puebla, quien finalmente no podrá hacer el paseíllo este miércoles 20 de agosto en la plaza de toros de La Malagueta.

Con este cambio, la terna queda configurada por Daniel Luque, Alejandro Talavante y Juan Ortega, que se enfrentarán a un encierro con el hierro del Puerto de San Lorenzo y la Ventana del Puerto, dos de las ganaderías más respetadas en el calendario taurino. El interés del cartel se mantiene intacto, al reunir a tres toreros de estilos muy distintos, lo que garantiza variedad y expectación en los tendidos malagueños.

La sustitución supone una nueva oportunidad para Daniel Luque, que atraviesa un momento artístico de madurez y que suma una nueva fecha de prestigio en un año de gran regularidad en los ruedos. Su presencia en Málaga, además, asegura la continuidad de una corrida llamada a ser uno de los hitos de la feria.

Por su parte, Lances de Futuro ha recordado que, de acuerdo con el Reglamento Taurino de Andalucía, los aficionados que lo deseen podrán solicitar la devolución de sus entradas hasta las 12:00 horas del mismo miércoles 20 de agosto, cumpliendo con lo establecido en el artículo 71.6 del Decreto 87/2025, de 26 de marzo.

La expectación ahora se centra en cómo quedará la tarde con la nueva configuración del cartel. Con la ausencia de Morante, el protagonismo recae sobre Luque, que se medirá en un mano a mano artístico frente a Talavante y Juan Ortega, dos de los toreros de mayor personalidad del escalafón.

De este modo, la corrida del miércoles en La Malagueta mantiene su atractivo y se convierte en un encuentro clave para medir estilos y capacidades en una feria que está dejando momentos de gran intensidad.