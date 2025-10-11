Día de la Hispanidad con toros en abierto: programación completa del fin de semana en televisión

El fin de semana del 11 y 12 de octubre, la televisión se convierte en aliada indispensable de los aficionados a la tauromaquia. Coincidiendo con la festividad del Pilar y el Día de la Hispanidad, varias cadenas autonómicas ofrecerán una cuidada selección de festejos taurinos, desde vaquillas populares hasta corridas de toros de máxima categoría.

Las cámaras estarán presentes en plazas con historia y con cartel de lujo. La Feria del Pilar de Zaragoza se abrirá con las tradicionales vaquillas en horario matinal. El plato fuerte llegará el domingo con dos corridas de gran calibre: por la tarde, Canal Sur retransmitirá la última de la Feria de San Lucas desde Jaén, y a las seis, Telemadrid, CMMedia y À Punt unirán su señal para emitir en directo la esperada corrida del Día de la Hispanidad desde Las Ventas, con Morante de la Puebla y la emotiva despedida de Fernando Robleño.

La variedad de formatos, ganaderías y nombres propios vuelve a confirmar el compromiso de las televisiones públicas con la cultura taurina, en una cita especialmente simbólica para la afición.

Programación taurina del fin de semana del 11 y 12 de octubre de 2025 en televisión:

Sábado 11 de octubre

08:00 h – Aragón TV. Zaragoza, Vaquillas. Feria del Pilar. Reses de Eulogio Mateo.

Domingo 12 de octubre

17:30 h – Canal Sur Televisión. Jaén, Feria de San Lucas. Toros de Juan Pedro Domecq, Jandilla y Garcigrande para El Fandi (que sustituye a Manuel Escribano), Alejandro Talavante y Borja Jiménez (que sustituye a Emilio de Justo).

18:00 h – Telemadrid / À Punt / Castilla-La Mancha Media. Madrid, Feria de Otoño. Corrida del Día de la Hispanidad. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Fernando Robleño (en su despedida) y Sergio Rodríguez.