Diego Urdiales sustituye a Morante en Bilbao: así queda el cartel del 22 de agosto

El toreo bilbaíno vivirá una modificación en su cartel del viernes 22 de agosto. Morante de la Puebla, convaleciente todavía y sin posibilidad de vestirse de luces, será sustituido por Diego Urdiales, que se incorpora al ciclo de Vista Alegre para mantener el atractivo de una de las citas más esperadas de la feria.

La empresa BMF Toros anunció la baja del sevillano y confirmó que el cartel quedará conformado por Diego Urdiales, Alejandro Talavante y Borja Jiménez, tras el rotundo éxito obtenido ayer, cuando indultó a "Tapabocas", de La Quinta, el primer toro al que se le premia con el pañuelo naranja en este ruedo. Los tres diestros lidiarán un encierro de la acreditada ganadería de Garicgrande, garantía de emoción y bravura en el ruedo.

Este cambio no resta expectación a la jornada, ya que el riojano Diego Urdiales es un torero de arte y pureza, con un sello clásico que conecta de manera especial con la afición bilbaína. Su presencia, junto a Talavante y Borja Jiménez, promete un duelo de estilos y personalidades que puede dejar momentos memorables en la feria.

Al mismo tiempo, la empresa ha querido subrayar que los actuales poseedores de billetes que no estén conformes con la sustitución podrán solicitar la devolución del importe en las taquillas de Vista Alegre, en cumplimiento con lo dispuesto por la legislación vigente. Una medida de transparencia que busca atender con respeto a los abonados y aficionados.

La baja de Morante supone un golpe para quienes esperaban verlo en uno de sus escenarios predilectos, pero también abre la oportunidad de comprobar cómo Urdiales defiende el testigo frente a dos toreros en plenitud como Talavante y Borja Jiménez. El choque generacional y de estilos será uno de los grandes alicientes de la tarde.