Dos nombres de La Rioja brillan en una Feria de San Mateo de altos vuelos

La Feria de San Mateo 2025 de Logroño ya tiene forma y acento local. La empresa Toreo, Arte y Cultura BMF ha diseñado un ciclo compacto pero ambicioso que combina el tirón de las grandes figuras, la frescura de los emergentes y, sobre todo, la presencia de dos nombres riojanos que conectarán con el público de casa: Diego Urdiales y Fabio Jiménez.

El ciclo, que se celebrará en la plaza de toros de La Ribera entre el 21 y el 26 de septiembre, constará de tres corridas de toros y una corrida de rejones, además de un concurso de recortes y el siempre esperado Bolsín Taurino de La Rioja. La programación se completa con las tradicionales mañanas de vaquillas, dando forma a una semana con sabor taurino y popular a partes iguales.

Entre las grandes bazas del abono destaca la presencia de Morante de la Puebla, en una temporada de alto voltaje artístico, así como la de Roca Rey, referente indiscutible del escalafón. Junto a ellos, el regreso de Alejandro Talavante y la inclusión de toreros como Borja Jiménez, Pablo Aguado y Diego San Román garantizan el equilibrio entre madurez y renovación.

Pero los focos locales se posan inevitablemente en Diego Urdiales, que volverá a vestirse de luces ante sus paisanos, y en Fabio Jiménez, que se anuncia por primera vez en la feria logroñesa tras una temporada en la que ha demostrado evolución y firmeza. La apuesta por el talento de casa se completa con la participación de Aarón Navas y Javier Fernández Fino en el Bolsín Taurino de La Rioja, con reses de Toropasión.

En el capítulo del rejoneo, el cartel es de auténtico lujo: Diego Ventura, Sergio Galán y Guillermo Hermoso de Mendoza —este último, con raíces navarras muy ligadas a la zona— protagonizan una tarde de alto nivel ecuestre.

La feria mantiene también su compromiso con el toreo popular. El concurso de recortadores "Maestros de la calle" y las actividades matinales con vaquillas seguirán aportando cercanía y participación a unas fiestas en las que la plaza de toros se convierte en el corazón de Logroño.

