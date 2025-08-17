Dos orejas para Molina en Málaga en la tarde de la alternativa de Pablo Páez

José Fernando Molina ha cortado dos orejas en su presentación en el coso de La Malagueta después de dos faenas de distinto nivel, mientras que Pepe Moral ha cortado una del segundo de la tarde por una faena con mucha firmeza y disposición. El rondeño Pablo Paéz, que tomaba la alternativa, no tuvo suerte con su lote de Murteira Grave que no se lo puso nada fácil.

La primera oreja de la tarde llegó por parte de Pepe Moral que se fue a portagayola para recibir a "Chileno", que salió muy distraído, mirando al tendido y sin querer acudir a los cites de los capotes. No fue fácil para llevarlo al caballo y menos para la lidia en banderillas.

Cuando se fue el sevillano a los medios para brindar la faena del Murteira nos sorprendió ya que no se le veían muchas posibilidades al animal, sin embargo el inicio por bajo, sometiendo al toro, con la rodilla genuflexa y ganando terreno fue exquisito.

La faena de muleta planteó problemas, el animal se quedaba corto, soltaba la cara y le costaba acudir al cite pero el oficio del sevillano estuvo por encima del Murteira y a base de tesón, buen hacer y una gran estocada obtuvo premio.

También se fue a portagayola en el cuarto de la tarde el sevillano Pepe Moral, que pasó un momento de apuro cuando el de Murteira salió y se quedó parado en la puerta sin acudir al cite del diestro. Brindó la faena de muleta al empresario de La Malagueta, José María Garzón, y comenzó de rodillas en el tercio.

Estuvo muy firme el sevillano ante otro astado muy parado que soltaba la cara siempre al final de muletazo y deslucía la embestida. Con la espada no tuvo la misma suerte que con el primero de su lote.

Hacía su presentación en Málaga el diestro albaceteño José Fernando Molina y lo hizo de la mejor forma posible, cortando una oreja, aunque el bonancible público de La Malagueta le pidió las dos. Cosa que hizo que el albaceteño se diera una segunda vuelta al ruedo por su cuenta.

Estuvo muy firme con "Tres copas" en una faena en la que estuvo bien por ambos pitones y que caló mucho entre el público que asistía a La Malagueta. Al de Murteira le costaba acudir a los cites y se fue apagando por lo que Molina se metió entre los pitones adornándose con circulares.

Otra oreja cortó Molina en el quinto toro de la tarde aunque esta de mucho menos peso que la anterior. La verdad que el nivel del público que acude a La Malagueta nos está sorprendiendo mucho por la facilidad con la que solicitan los apéndices. No estuvo mal el albaceteño pero fue una faena algo anodina, basada en el pitón derecho ya que por el izquierdo no tenía ni medio pase.

Hubo muchos enganches con la muleta y cuando el animal se paró, Molina acortó distancia y se pegó un arrimón final. Una buena estocada y la pronta muerte del toro hizo que el público solicitase el apéndice.

El rondeño Pablo Páez tomaba la alternativa con el toro "Caminante", nº 14 de Murteira Grave y no fue un animal fácil e ideal para estrenarse como nuevo alternativado. Meció muy bien el capote a pesar del que el astado estaba muy parado desde su salida por la puerta de chiqueros, condicionando la lidia en banderillas. Estuvo muy voluntarioso y con ganas, no era fácil la papeleta planteada pero la resolvió con solvencia. El tema de los aceros emborronó todo.

El sexto toro de Murteira tampoco fue nada fácil para el nuevo matador de toros. Un animal que tenía media embestida, se lo pensaba mucho e iba siempre con la cara por las nubes. Lo intentó sobre ambos pitones pero era imposible y menos con el poco bagaje que posee el rondeño. Una pena porque sabemos que tiene muy buenas condiciones pero la suerte no le acompañó en la tarde de su ansiada alternativa.

FICHA DEL FESTEJO:

Sábado 16 de agosto de 2025. Plaza de toros de La Malagueta, Málaga. Tercera de abono. La plaza registró más de un tercio de entrada en tarde agradable.

Se lidiaron seis toros de Murteira Grave de correcta presentación, de diferente juego pero mansitos en general, sobre todo segundo y quinto.

Pepe Moral, de caña y oro: estocada (oreja); cinco pinchazos y estocada casi entera (silencio)

José Fernando Molina, de verde hoja y oro: estocada (oreja y fuerte petición de la segunda); estocada (oreja)

Pablo Páez, de blanco y oro: cuatro pinchazos (palmas tras aviso); dos pinchazos y estocada baja (silencio)

Saludó tras parear el sexto Víctor del Pozo.