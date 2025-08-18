La emoción taurina sigue en televisión esta semana: encierros y corridas en abierto

Los aficionados al mundo del toro tienen otra semana para disfrutar desde casa de encierros, ferias y corridas de primer nivel. Las principales cadenas autonómicas continúan volcadas con la temporada taurina y ofrecen una nueva tanda de emisiones gratuitas, en abierto y con acceso directo desde sus plataformas digitales.

Navarra Televisión prolonga la retransmisión diaria de los tradicionales encierros del Pilón desde Falces, una de las carreras más singulares y vertiginosas del verano navarro. De lunes a viernes, a las 08:45 h, los encierros pondrán la adrenalina en marcha a primera hora.

Por su parte,Canal Sur se vuelca con la Feria de Agosto de Málaga. Las cámaras de la cadena autonómica andaluza estarán el martes 19, en un festejo que está a punto de colgar el cartel de "No hay billetes" y que cuenta con la presencia de Roca Rey, así como el jueves 21, en el mano a mano que reúne a Emilio de Justo y Fortes.

Castilla-La Mancha Media se suma a la semana con una cita importante el jueves 21 a las 19:30 h: la Corrida de la Beneficencia desde Ciudad Real, con toros de Martín Lorca para un cartel de toreros jóvebes.

Una semana más, la televisión demuestra ser aliada clave en la difusión y accesibilidad del toreo. Desde la tradición matinal de los encierros hasta las grandes citas de feria, la oferta es variada, continua y gratuita. La tauromaquia sigue viva en la pantalla.

📺 Programación taurina del 18 al 22 de agosto en televisión

Lunes 18 de agosto



08:45 h – Navarra Televisión. Encierro del Pilón desde Falces (Navarra).

Martes 19



08:45 h – Navarra Televisión. Encierro del Pilón desde Falces (Navarra).

Encierro del Pilón desde Falces (Navarra). 19:00 h – Canal Sur. Málaga. Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para Manuel Escribano (en sustitución de Cayetano), Roca Rey y David de Miranda.

Miércoles 20



08:45 h – Navarra Televisión. Encierro del Pilón desde Falces (Navarra).

Jueves 21



08:45 h – Navarra Televisión. Encierro del Pilón desde Falces (Navarra).

Encierro del Pilón desde Falces (Navarra). 19:00 h – Canal Sur. Málaga. Toros de El Freixo para Emilio de Justo y Fortes, mano a mano.

Málaga. Toros de El Freixo para 19:30 h – Castilla-La Mancha Media. Ciudad Real. Corrida de la Beneficencia. Toros de Martín Lorca para Carlos Aranda, Alejandro Peñaranda y Samuel Navalón.

Viernes 22

