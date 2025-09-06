Enrique Ponce y Vicente Barrera volverán a torear en Bocairente

Enrique Ponce volverá a vestirse de corto para tomar parte en un nuevo festival. En esta ocasión será en la ciudad valenciana de Bocairente, con motivo del festival que se ha organizado para homenajear a Víctor Manuel Blázquez, diestro valenciano que celebra sus 35 años de su alternativa.

En este festejo, en el que se lidiará ganado de Juan Pedro Domecq, además de Ponce y el propio Blázquez, actuarán, Vicente Barrera, José Pacheco “El Califa”, Román y el novillero Bruno Gimeno, alumno de Blázquez en la escuela valenciana. Todos los beneficios obtenidos serán donados al Centro de Interpretación de la plaza de toros de Bocairente, que se ubicará en el antiguo Horno de Cantó.

Cartel del festival La Razón

Víctor Manuel Blázquez tomó la alternativa el 9 de octubre de 1990 en Valencia, con El Soro de padrino y Ponce como testigo y toros de Francisco Galache y, a día de hoy, sigue en activo y es además profesor de la escuela taurina de Valencia.