Este es el cartel de hoy en Málaga tras la segunda baja de Morante, miércoles 20 (claves y horarios)

Asumiendo la derrota de no ver a Morante avanza la Feria de Málaga. Con eso y con una espectacular puesta en escena de David de Miranda que le valió para salir a hombros y bordear la tragedia con una durísima voltereta en el sexto de la tarde en una larguísima corrida. La Feria de Málaga sufre un importante cambio en uno de sus carteles más esperados. Morante de la Puebla, anunciado para torear este miércoles 20 de agosto, no podrá hacer el paseíllo en La Malagueta al continuar convaleciente de la cornada sufrida en Pontevedra, tal y como avanzó LA RAZÓN ayer en primicia, en el muslo derecho con dos trayectorias de 10 y 6 centímetros. Su lugar será ocupado por Daniel Luque, que regresa al ruedo malagueño con la determinación y solvencia que lo han convertido en uno de los toreros más sólidos.

El cartel, pese a la baja del genio de La Puebla, mantiene un alto nivel artístico y promete emociones fuertes. Junto a Luque estarán Alejandro Talavante, en plena búsqueda de regularidad y grandes tardes, y Juan Ortega, cuya torería clásica sigue siendo un aliciente cada tarde.

Los toros pertenecerán a dos hierros de prestigio: El Puerto de San Lorenzo y La Ventana del Puerto, ganaderías salmantinas de reconocida regularidad, con el encaste Atanasio-Lisardo que tantas veces ha ofrecido embestidas de calidad y nobleza.

La corrida comenzará a las siete en punto de la tarde y a pesar de que ayer se pudo ver por las cámaras de Canal Sur Televisión y mañana también. Hoy solo será privilegio para los presentes.