Este es el cartel de hoy, sábado 27 de septiembre en Sevilla que ha colgado el "No hay billetes" (dónde verlo gratis)

Tras el buen sabor de boca que dejó la primera corrida de la Feria de San Miguel, en la que Juan Ortega y David de Miranda lograron cortar un trofeo cada uno, la Real Maestranza de Sevilla se prepara para vivir esta tarde una nueva jornada de emociones fuertes. El ambiente es inmejorable: todas las entradas están vendidas y ya luce el cartel de “No hay billetes” en las taquillas.

Expectación para una corrida que reúne a tres toreros y una ganadería de prestigio. El festejo comenzará a las 18:30 horas y podrá seguirse en directo a través de Canal Sur Televisión, que ofrecerá una cobertura especial para los aficionados que no puedan asistir a la plaza.

Un cartel que promete

Los toros llevarán el hierro de Garcigrande, ganadería habitual en las grandes citas, conocida por su bravura y nobleza.

Alejandro Talavante, el torero extremeño vuelve a pisar Sevilla en una temporada abundante de festejos y elevada en número de trofeos cortados.

Daniel Luque , sevillano y con el poso de la madurez.

Borja Jiménez, también de la tierra, ha irrumpido con fuerza hace varias temporada, con triunfos rotundos en plazas de primera.

Retransmisión en directo

Canal Sur Televisión ofrecerá la corrida en directo, con una realización cuidada que incluirá cámaras en el callejón y comentarios de expertos como Ruiz Miguel y Noelia López, bajo la conducción de Enrique Romero. La retransmisión estará disponible también en CanalSur Más, Samsung TV Plus y vía satélite para quienes sigan el festejo desde fuera de Andalucía.