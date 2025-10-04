Este es el cartel de hoy, sábado 4 de octubre en la Monumental de Las Ventas que vuelve a llenar la plaza (y por qué)

Madrid llega a su tercera jornada dentro de la Feria de Otoño después de que ayer Emilio de Justo pasara de la enfermería a la Puerta Grande. Lo hace a las seis en punto de la tarde, cuando se abra el portón de cuadrillas y prosiga, de verdad, la Feria de Otoño. Porque Las Ventas en octubre no es una plaza más. Y esta tarde, con los toros de Domingo Hernández por delante, tres toreros se juegan mucho más que una ovación o un trofeo. Madrid sigue imponiendo.

Los astados del hierro salmantino, esperados por su regularidad y su temple, regresan a Madrid con el aval de una temporada que los ha tenido presentes en ferias de primera. Pero a Madrid no le vale cualquier embestida. Es una plaza diferente.

Alejandro Talavante regresa a la Monumental en una temporada en la que ha cosechado un gran número de festejos.

Pablo Aguado, por su parte, se mide a sí mismo en una temporada espléndida. Su toreo de seda, de pausas, de cadencias, busca en esta Feria de Otoño el refrendo que necesita para mirar al invierno con certezas.

Y se asoma al ruedo, con toda la ilusión en los ojos, el nombre nuevo: Jarocho. Confirmará su alternativa esta tarde. El torero ha dejado buenas tardes a lo largo de su temporada, a pesar de estar en los comienzos.

La corrida, que no será televisada, comenzará a las seis de la tarde.