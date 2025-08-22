Este es el cartel de hoy, viernes 22 en Bilbao, con la ausencia de Morante y una sustitución a la altura (horario y claves)

Bilbao vuelve a abrir hoy sus puertas con la baja de Morante de la Puebla pero logra el interés. El diestro de La Puebla sigue convaleciente y no ha fijado fecha para su regreso a los ruedos después de la cornada sufrida el pasado 10 de agosto en Pontevedra. Su ausencia, no obstante, ha dado paso a una sustitución de alto nivel: Diego Urdiales, torero de corte clásico y verdad, ocupará su lugar en Vista Alegre.

Urdiales, que ya bordó una gran faena esta semana en Málaga, vuelve a una plaza donde siempre ha contado con el respeto del aficionado bilbaíno. Llega con el poso que dan los años y la inspiración que aparece cuando menos se espera.

Le acompaña Alejandro Talavante y Borja Jiménez, que reaparece después de escribir una página histórica en esta misma plaza: el primer indulto en Bilbao a un toro de La Quinta. Una faena que ya forma parte del recuerdo reciente de la afición.

Se lidiarán toros de Garcigrande, una de las ganaderías más habituales en las grandes ferias, del gusto de las figuras y que ha dado triunfos importantes en esta temporada. Si los toros embisten, el cartel tiene ingredientes de sobra para ser una de las tardes más señaladas de estas Corridas Generales. Y eso que pasamos por un indulto, yla gran tarde de ayer de Roca Rey.

El festejo comenzará a las seis de la tarde y no será televisado.