Este es el cartel de toros y toreros de hoy, viernes 3 de octubre en Las Ventas que no te puedes perder

Madrid se prepara para otra tarde de altura en la Feria de Otoño. Mañana y hoyLas Ventas reunirá tres nombres con mucho que decir y un encierro de garantías para el toreo de una plaza tan compleja como esta.

🐂 Los toros: Victoriano del Río y Toros de Cortés

Vuelve una de las ganaderías de mayor cartel en Las Ventas. La casa de Victoriano del Río, acompañada por ejemplares de Toros de Cortés, llega con el prestigio ganado a pulso.

Los nombres del cartel

Emilio de Justo

El extremeño vuelve a su plaza talismán, la que lo encumbró y también lo puso a prueba con un percance durísimo. Después de una temporada de altibajos marcada por la exigencia, mañana tiene una nueva oportunidad de reivindicarse donde más pesa: en Madrid. Su toreo clásico, poderoso y vertical siempre encuentra eco en los tendidos venteños.

Borja Jiménez

Triunfador de San Isidro y revelación indiscutible del 2024, vuelve a pisar Las Ventas con el crédito ganado… y el listón alto. Su ambición y firmeza lo han traído hasta aquí.

Tomás Rufo

Rufo sabe lo que es abrir la Puerta Grande y lo que es quedarse a las puertas. Hoy tiene una nueva oportunidad.

⚖️ Madrid dicta

Con una feria que concentra la atención de este Otoño, ganadería de prestigio, toreros en puntos diferentes de sus carreras y una plaza que no regala, pero tampoco se guarda el premio si hay verdad.

El festejo dará comienzo a las seis en punto y esta vez para solo los asistentes, puesto que no se retransmitirá por televisión.