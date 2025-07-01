Este es el encierro de mañana, 10 de julio, con los imponentes Victoriano del Río: horario y dónde ver en directo

El jueves 10 de julio volverá a rugir el corazón de Pamplona con un hierro que se ha hecho imprescindible en San Fermín. Desde 2010, los toros de Victoriano del Río no han faltado ni una sola vez a su cita con el encierro y con la Feria del Toro. Un compromiso de casta, bravura y regularidad que este año llega con una corrida marcada por su cuajo, su presencia y un guiño inusual en los pelajes.

Han sido embarcados ocho toros, todos cinqueños, varios a punto de cumplir los seis años. Y entre ellos, un detalle que ha llamado la atención de aficionados y especialistas: tres toros colorados. No es habitual en esta ganadería, que suele lidiar animales de pelaje negro o negro mulato. Pero en esta ocasión, hasta los corrales del Gas han llegado, entre otros, "Tallista" (nº 49), un toro de 615 kilos, colorado chorreado en verdugo lavado, cuya capa singular —más propia de otras ganaderías— no pasará desapercibida cuando se asome al callejón o, por la mañana, recorra las calles en puntas. Es uno de esos toros que atrapan la vista y que, con suerte, también atrapará la emoción del público si llega a saltar al ruedo.

Los otros dos colorados, "Jilguero" (nº 159) y "Jara" (nº 111), también destacan por hechuras. El resto de la corrida la completan toros bien armados, con variedad de cuajo y casi todos en el tipo de la casa: negros mulatos con mirada seria y caja amplia.

Los toros de Victoriano del Río

Estos son los ocho toros que han llegado a Pamplona, de los cuales dos quedarán como sobreros y no correrán el encierro:

Candidato (nº 16), negro mulato, 525 kilos

Tallista (nº 49), colorado chorreado en verdugo lavado, 615 kilos

Espiguita (nº 68), negro mulato, 535 kilos

Jara (nº 111), colorado, 590 kilos

Alcalde (nº 127), negro mulato, 545 kilos

Empanado (nº 156), negro mulato, 530 kilos

Jilguero (nº 159), colorado, 555 kilos

Alabardero (nº 162), negro mulato, 585 kilos

En cuanto al encierro, los números de Victoriano del Río son casi un aval. Treces veces han corrido en San Fermín, con un balance muy controlado: solo seis heridos por asta, repartidos en cuatro encierros, y un tiempo medio de 2 minutos y 28 segundos. Nunca han superado los cuatro minutos. Toros nobles para correr, aunque con la emoción justa para que el corazón se acelere al paso de sus pezuñas.

Por la tarde, el cartel tiene acento grande. Se anuncian Toros de Victoriano del Río y Toros de Cortés para tres nombres de fuste y ambición: Sebastián Castella, que ya conoce el triunfo con esta ganadería; Emilio de Justo, que busca rubricar una temporada clave; y Borja Jiménez, que llega con el impulso de los valientes.

Todos tendrán enfrente a una divisa que no solo presume de regularidad: cuatro veces ha ganado el premio a la mejor corrida de la Feria, y tres veces el Carriquiri, la última, el año pasado. Toros como Español, Desgarbado, Jaceno o Forajido han sido aclamados con la vuelta al ruedo en esta plaza. Un testimonio de lo que significa el toro bien hecho, encastado, con bravura sostenida.

Victoriano del Río viene este 10 de julio a escribir una nueva página en su idilio con Pamplona. Y lo hace con toros de mirada seria, capa variada y hechuras de importancia. Hay expectativa en los corrales. Y un nombre que empieza a repetirse con interés: "Tallista". El toro colorado chorreado que podría cambiar el rumbo del encierro… y tal vez de la tarde.

Horario y dónde verlo

A pesar de que el miedo se instala por las calles mucho antes, el encierro comienza a las ocho en punto de la mañana. Cinco minutos antes comienzan los cánticos de protección a San Fermín, que se repetirán en tres ocasiones, a las 7:55, 7:57 y 7:59 horas. Y ya no habrá marcha atrás. Imágenes que podemos ver cada mañana a través de las cámaras de Televisión Española.