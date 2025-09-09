El futuro es solo cuestión de tiempo

Decían los primeros moros que llegaron a estos lares que Albacete era tierra de conejos, y de ahí su nombre. Fernando Claramunt, que además de médico fue un gran aficionado y estudioso de la cosa taurina, dejó escrito que Albacete era tierra de toreros, y su nómina de tales es inmensa y con muchos nombres gloriosos. Una lista que, de aquí a poco, aumentará con la alternativa de Manuel Caballero hijo, a quien Pepín Liria, con el testimonio de Manzanares, dará la alternativa a primeros de octubre en Hellín, si no se tuercen las cosas a última hora.

Tres años lleva ya de novillero este diestro, que durante todo este tiempo ha demostrado tener bien aprendido el oficio, como evidenció ante su rebrincado primero, con el que se mostró poderoso y mandón, sin pasar apuro alguno.

Con el cuarto, que tuvo volumen pero poca cara, tiró de repertorio capotero. No se le picó y puso en apuros a los banderilleros, defendiéndose en el último tercio, sobre todo por el pitón izquierdo. Se peleó con él el nuevo Caballero en busca de un brillo que no llegó, aunque sí hubo puerta grande al tumbar a su oponente de un espadazo fulminante.

Fácil y suelto, con el toreo metido en la mollera, Aarón Palacio dejó claro que también puede llegar a ser. Y no fue fácil su primero, que se lo pensaba mucho antes de embestir. A base de aguante, de dejar puesto el engaño en la cara y de confianza en sí mismo, Palacio apuró a su oponente con solvencia y pulcritud, aunque se le fue el estoque muy abajo.

Bravucón en varas, el quinto fue pronto en la muleta, y el maño se metió al público en el bolsillo ya en la primera tanda. Firme y valiente, no quiso irse de vacío y dejó su impronta de torero puesto y enterado en una faena tan dominadora como pinturera, que rubricó con una estocada inapelable que le valió la salida a hombros.

Comenzaba una nueva etapa en su carrera Nicolás Cortijo, uno de los más aventajados alumnos de la escuela local, que se fue a portagayola y se lució luego al torear de capa. Pero su picador le dejó sin novillo y sin opción de lucimiento, más allá de la evidencia de sus ganas.

Obró en consecuencia con el sexto, al que cuidó mucho en los primeros tercios. Aun así, tuvo que pechar con un novillo blandengue, al que le costaba acometer y no admitía cercanías. Paciencia, voluntad, tesón… pero nula respuesta por parte del de Montealto, que limitó su triunfo más que sus fallos con la espada. Pero el futuro es cuestión de tiempo.

FICHA DEL FESTEJO:

Martes 9 de septiembre de 2025. Plaza de toros de Albacete. Segunda de feria. Más de media entrada.

Se lidiaron seis novillos de Montealto, bien presentados, pero justos de fuerza y de poco juego.

Manuel Caballero (de pavo y oro): entera, oreja; casi entera, oreja.

Aarón Palacio (de botella y oro): entera baja, ovación; entera, dos orejas.

Nicolás Cortijo (de grana y oro), que debutaba con picadores: casi entera, oreja; cinco pinchazos, entera, ovación.