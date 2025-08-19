El gesto solidario de Roca Rey con los jóvenes toreros: más de 30.000 € en material

Andrés Roca Rey, máxima figura del toreo mundial, ha vuelto a demostrar que su compromiso con la tauromaquia va mucho más allá de los ruedos. El diestro peruano ha realizado una donación valorada en más de 30.000 euros en material de toreo, destinada a las Escuelas Taurinas de Andalucía, agrupadas en la A.A.E.T. “Pedro Romero”.

El gesto solidario de Roca Rey se enmarca dentro de su papel como padrino del Proyecto de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía 2024. Con esta iniciativa, el torero limeño busca fortalecer la formación de los novilleros que hoy aprenden en las aulas taurinas andaluzas y que mañana serán quienes lleven a nuevos públicos a las plazas de toros. “Las Escuelas no solo forman toreros, también transmiten valores fundamentales para la sociedad y forjan a las futuras generaciones de la tauromaquia”, destacó junto al presidente de la asociación, Eduardo Ordóñez.

La donación permitirá reforzar los programas de enseñanza y promoción de las escuelas, asegurando el respaldo necesario a los jóvenes que comienzan a forjarse en la profesión. El propio Roca Rey subrayó que “con esta aportación espero contribuir al futuro de la tauromaquia y al sueño de tantos jóvenes que, como yo un día, quieren alcanzar lo más alto”.

El gesto, sin embargo, no es aislado. A lo largo de la temporada 2025, Roca Rey ha evidenciado una clara voluntad de abrir paso a nuevas generaciones. Ha compartido carteles y brindado oportunidades a toreros emergentes como Chicharro en Valencia, Samuel Navalón en Alicante, Jarocho en Burgos y Santander, David de Miranda en Sevilla, Huelva y Málaga, así como a Rafa Serna en Madrid, Fortes en Málaga y Gijón o Tomás Rufo en varias citas de relieve. Un respaldo que también se extenderá a las próximas alternativas de Aarón Palacio en Nimes y Zulueta en Sevilla.

No es la primera vez que el peruano muestra su sensibilidad hacia los más jóvenes. En 2023 ya donó capotes y muletas a los alumnos de la Escuela Taurina de Valencia, en un gesto que simbolizaba su cercanía con quienes inician este difícil camino. Ahora, su aportación en Andalucía da un paso más en la misma dirección: reforzar el vínculo entre la primera figura del toreo actual y la cantera de novilleros que encarna el porvenir de la fiesta.

Con esta contribución, Roca Rey no solo reafirma su liderazgo en los ruedos, sino también su papel como referente para la juventud taurina. Un compromiso que une solidaridad, visión de futuro y fidelidad a la expresión cultural de la tauromaquia.