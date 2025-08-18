Gran dimensión de Diego Ventura que abre la puerta grande en Málaga

El rejoneador sevillano Diego Ventura ha abierto la puerta grande de La Malagueta después de cortar un total de tres orejas a su lote que no se lo puso nada fácil, mientras que Sergio Galán y Ferrer Martín se fueron de vacío debido al fallo con los aceros que les privó de cortar trofeo.

Diego Ventura ha formado un auténtico lío en el quinto toro de la tarde, un animal que no se lo ha puesto fácil y al que ha ido haciendo. Lo paró con "Guadalquivir" y puso dos rejones de castigo cuarteando y llegándole mucho a la cara. Con "Nómada" realizó un alarde de Alta Escuela de categoría y con "Quitasueños" formó un alboroto con las banderillas. Y con "Guadiana" levantó al público de sus asientos después de tres banderillas cortas al violín.

No tuvo suerte Ventura con el lote que le correspondió en suerte ya que su primero, segundo de la tarde, se paró en seco nada más salir por la puerta de chiqueros y se quedó muy parado. El sevillano supo hacerlo poco a poco, encelándolo y consiguiendo que le resultase colaborador a lomos de "Quirico". Formó un lío con "Bronce" en banderillas y con "Brillante" las banderillas cortas al violín.

Sergio Galán lidió en primer lugar un toro de Benítez Cubero que se vino a menos en el desarrollo de la faena y con el que estuvo muy bien el conquense, destacando a lomos de "Capricho" girando alrededor del toro poniendo banderillas y rematando con "Óleo" para poner tres banderillas cortas.

El cuarto fue un excelente toro que salió con mucha velocidad de chiqueros y que dio dos vueltas al ruedo persiguiendo a "Alcotán". Debido al ímpetu del astado, en una de las embestidas a "Capote" se dañó una pezuña y el animal se quedó muy mermado llegando el punto de echarse sobre el albero del dolor que sentía el animal. Galán tuvo que optar por matar al animal.

El rejoneador malagueño Ferrer Martín lidió en primer lugar el mejor toro del encierro de Pallarés, un animal con mucha nobleza y buen tranco y con el que Ferrer estuvo muy bien, destacando sobre todo con "Perché" poniendo banderillas y haciendo piruetas en la cara del toro que consiguió levantar al público de sus asientos. El fallo con el verduguillo le impidió cortar trofeo alguno.

El sexto y último toro de la tarde era un animal basto de hechuras y que no se lo puso fácil a Ferrer, iba trotando, recortándole camino al caballo y embistiendo al paralelo. Aún así estuvo muy bien el malagueño consiguiendo los mejores pasajes a lomos de "Zeus" y "Gitanillo" con las banderillas cortas y la rosa y poniendo al público en pie.

FICHA DEL FESTEJO:

Domingo 17 de agosto de 2025. Plaza de toros de La Malagueta, Cuarta de feria. La plaza registró un casi lleno en tarde muy calurosa.

Se lidiaron dos toros de Benítez Cubero (1º y 2º) y cuatro toros de Pallarés (3º, 4º, 5º y 6º) de correcta presentación, de distinto juego, destacando el extraordinario tercer toro. También muy bueno el cuarto.

Sergio Galán: rejón entero algo caído y descabello (ovación tras leve petición); rejón entero (silencio).

Diego Ventura: dos pinchazos y rejón entero (oreja); rejón entero (dos orejas y petición de rabo).

Ferrer Martín: rejón entero levemente atravesado y diez descabellos (palmas tras aviso); rejón entero trasero y cinco descabellos (palmas tras aviso).