Grata impresión de Víctor Hernández que corta una oreja en Málaga

El torero madrileño Víctor Hernández, que se presentaba en La Malagueta, ha cortado una oreja a su segundo toro, sexto de la tarde, un gran y bravo toro de Juan Manuel Criado que le permitió dejar su impronta en Málaga.

David Galván y Borja Jiménez perdieron por el fallo con los aceros una posible oreja ya que ambos estuvieron a gran altura en el primero de la tarde y en el quinto, otro buen toro de Criado. Tarde muy interesante, para aficionados de la que hubiéramos querido más.

El sexto toro de Juan Manuel Criado fue un excelente animal, del que nos acordaremos a lo largo del resto de la feria, que le permitió a Víctor Hernández dejar su impronta en el coso del Paseo de Reding. Estuvo muy firme, dándole distancia para lucirlo, poniéndole plana la muleta y templando la embestida de "Trasnochador".

Por el pitón izquierdo se quedaba algo más corto el animal y descompasó al madrileño que enseguida le cogió el aire, le bajó la mano y le arrastró la muleta. Faena de muchos quilates y que nos deja con ganas de volver a verlo. Tras un pinchazo y una estocada, cortó la única oreja del festejo.

Víctor Hernández reaparecía tras el grave percance sufrido el pasado mes de junio en Torrejón de Ardoz y lo hizo con un toro que no le dio ninguna facilidad pero aún así se plantó de rodillas en el centro del ruedo para sacárselo por la espalda y resultar arrollado, afortunadamente, sin consecuencias.

No obstante, volvió a la cara del toro y se volvió a echar de hinojos sobre la mano derecha, pitón por el cual le avisó en repetidas ocasiones el burel. Estuvo muy firme, poniéndose en el sitio y queriendo torearlo como si fuera bueno pero el de Criado no humillaba y se quedaba corto, todo tenía que ser de uno en uno. Se metió literalmente entre los pitones al final de la faena demostrando el gran valor que posee.

Reaparecía David Galván después de su cornada el pasado 6 de agosto en Coracora (Perú) y lo hacía ante un primer toro de Juan Manuel Criado que fue protestado por falta de fuerzas y al que paró por verónicas meciendo el capote para rematar con una media. Brindó al público y comenzó la faena de muleta pegado a tablas por alto sin mover un ápice las zapatillas.

Fue haciendo al toro, cuidándolo a media altura, hasta que en la tercera tanda con la mano derecha le apretó y consiguió arrancar los primeros olés de la tarde. Los mejores pasajes, para el gusto de la que firma, llegaron en la primera tanda con la mano izquierda, naturales bajando la mano, arrastrando la muleta y llevando largo al burel. El cierre de faena por bajo fue exquisito. Una pena que el fallo a espadas le impidiera cortar una posible oreja.

No tuvo apenas opciones Galván con el toro que hacía cuarto, un animal que se vino abajo muy pronto, noble pero muy soso y al que tuvo que poner todo el algecireño para conseguir que el trasteo tuviera relevancia.

Lo intentó todo, por un pitón, por otro, de uno en uno, por bajo, por alto, no se quedó nada Galvánque estuvo muy firme en todo momento pero el burel entraba andando y con la cara a media altura. Desde el tendido se escuchó una voz diciendo que se iba sin torear, no sabemos qué había estado haciendo ese hombre durante la faena de Galván.

El quinto toro de la tarde le permitió a Borja Jiménez conformar una faena de altos vuelos, de las que nos gusta a los aficionados. El de Criado tuvo recorrido y mucha chispita y Borja lo aprovechó para citarlo desde el centro del ruedo, a pies juntos y sacándose la muleta por la espalda, para seguir sobre la mano derecha, bajando la mano y apretándole al toro.

Había que hacerle muy bien las cosas y estar muy firme, y Borja lo hizo. Con la mano izquierda le alargó la embestida al burel y consiguió naturales de mano muy baja y templando al toro. Quiso cerrar por manoletinas pero como no salieron muy limpias, cerró por bajo consiguiendo los olés de un público ya entregado. Si no llega a a ser por el fallo a espadas hubiera tocado pelo.

Volvía a La Malagueta el sevillano Borja Jiménez que lidió en primer lugar a "Farraguas" un toro que no tuvo una embestida franca, muy suelto, no humillaba. Por el izquierdo si tenía algo más de recorrido y la segunda tanda sobre este pitón fue la mejor. El público entró en la faena y llegó a pedir la otra después un pinchazo pero algunos aficionados nos quedamos algo fríos con Borja en este primero.

FICHA DEL FESTEJO:

Viernes 14 de agosto de 2025. Plaza de toros de La Malagueta, Málaga. Segunda de feria. La plaza registró más de media entrada en tarde agradable.

Toros de Juan Manuel Criado de muy buena presentación, nobles en general exceptuando el tercero, destacó el gran sexto toro, el quinto también fue un buen animal.

David Galván, de azul soraya y azabache: media estocada y tres descabellos (ovación tras aviso); dos pinchazos y estocada baja (ovación tras aviso).

Borja Jiménez, de gris perla y oro: pinchazo y estocada levemente caída (vuelta al ruedo tras leve petición); dos pinchazos, estocada y cuatro descabellos (ovación).

Víctor Hernández, de obispo y oro: pinchazo y estocada (ovación); pinchazo y estocada (oreja).

Saludó tras parear al tercero Yelco Álvarez.