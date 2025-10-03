Imponentes, serios y con garantía: así son los toros de Victoriano del Río para hoy

La Feria de Otoño 2025 continúa este viernes con un cartel de gran calado en la plaza de toros de Las Ventas, en una edición muy concentrada y de gran nivel. Tras un incio tibio con la novillada de López Gibaja, el abono madrileño entra en una jornada decisiva en la que se miden tres toreros en distintos momentos de sus carreras y una de las ganaderías más fiables de la temporada. Con la exigencia de Madrid siempre presente, la cita no se retransmitirá por televisión, por lo que solo el público asistente será testigo directo de lo que ocurra en el ruedo.

La ganadería de Victoriano del Río, con un toro de Toros de Cortés, regresa al coso venteño con el respaldo de su trayectoria. Finca en Guadalix de la Sierra, el hierro ha protagonizado algunos de los grandes triunfos de las últimas décadas en Madrid. Nombres como José Tomás, César Jiménez, Esplá, Manzanares, Roca Rey o Talavante han abierto la Puerta Grande con toros de su divisa. Más recientemente, en la Feria de San Isidro 2025, dos ejemplares de Victoriano del Río —“Misterio” y “Frenoso”— dejaron su huella en la plaza. Este último fue ovacionado tras su lidia por Fernando Adrián, que acarició una nueva salida a hombros. Conocida por su bravura, movilidad y fondo, la ganadería llega de nuevo a Madrid con la leyenda a cuestas y la expectativa intacta.

El cartel lo componen Emilio de Justo, Borja Jiménez y Tomás Rufo, tres nombres que llegan con distintos argumentos y un mismo objetivo: triunfar en Las Ventas. El extremeño Emilio de Justo vuelve a la plaza donde tocó el cielo... y también donde sufrió uno de los percances más duros de su carrera. Borja Jiménez, revelación de San Isidro 2024, regresa con el crédito ganado y el reto de consolidar su posición. Tomás Rufo, que ya sabe lo que es salir a hombros de Madrid, vuelve a medirse con la afición más exigente.

El sorteo y enchiqueramiento de los toros ha tenido lugar esta mañana y el orden de lidia ya está definido. A las seis en punto de la tarde, con los clarines de Las Ventas, comenzará una corrida clave para la resolución de la feria.

Estos son los toros y el orden en que serán lidiados:

Emilio de Justo abrirá la tarde con "Pudoroso", nº 38, negro, 570 kg, nacido en 09/2020.

"Pudoroso", nº 38 Alfredo Arévalo Plaza 1

Borja Jiménez lidiará en segundo lugar a "Bocinero", nº 152, negro, 557 kg, nacido en 04/2021.

"Bocinero", nº 152 Alfredo Arévalo Plaza 1

El tercero será "Carterista", nº 94, negro listón salpicado, 529 kg, nacido en 02/2020, para Tomás Rufo.

"Carterista", nº 94 Alfredo Arévalo Plaza 1

En cuarto turno saldrá "Diamante", nº 6, negro, 566 kg, nacido en 03/2020, para Emilio de Justo.

"Diamante", nº 6 Alfredo Arévalo Plaza 1

Borja Jiménez se enfrentará al quinto, "Soleares", nº 192, negro, 554 kg, nacido en 02/2021, de Toros de Cortés.

"Soleares", nº 192 Alfredo Arévalo Plaza 1

Cerrará la tarde Tomás Rufo con "Bochornoso", nº 105, negro listón bragado, 565 kg, nacido en 08/2020.

"Bochornoso", nº 105 Alfredo Arévalo Plaza 1

El primer sobrero será "Encaminado", nº 64, con el hierro de Victoriano del Río, y el segundo "Esparraguero", nº 56, de la ganadería de Ave María.