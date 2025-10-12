La infanta Elena y Victoria Federica, protagonistas del festival benéfico taurino en homenaje a Antoñete de la Feria de Otoño

La Feria de Otoño llega hoy a su fin. Después de diez días de infarto, Las Ventas se ha vestido de gala para albergar, este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, dos de las citas más esperadas del calendario taurino de la capital, con doblete de Morante de la Puebla. Una jornada histórica que será difícil de olvidar para los amantes de este arte. En ambos festejos se ha colgado el cartel de "no hay billetes", y más de 45.000 personas disfrutarán hoy, desde el tendido, del último día de la Feria de Otoño.

El ambiente festivo de la capital se palpaba desde primera hora. Sobre las once de la mañana comenzaron a llegar los aficionados a La Monumental madrileña. Había máxima expectación por esta primera jornada y por el regreso de Morante de la Puebla a Las Ventas, tras su histórico paso por la Feria de San Isidro y su salida por la Puerta Grande.

Festival benéfico pro monumento Antoñete Víctor Lerena Agencia EFE

A las doce del mediodía ha comenzado el festival benéfico taurino, a beneficio de la construcción de un monumento al maestro Antonio Chenel "Antoñete", una corrida fuera de abono. Esta histórica jornada, organizada por Morante de la Puebla, ha contado con el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio y la novillera Olga Casado. Con este cartel de lujo, nadie ha querido perderse esta cita histórica en la capital.

La Infanta Elena y Victoria Federica, protagonistas de la jornada

La Infanta Elena y Victoria Federica han sido de las primeras en llegar, acaparando todas las miradas en la Puerta de Arrastre. Madre e hija comparten pasión por la tauromaquia y han vuelto a Las Ventas para disfrutar, en familia, de este festival benéfico taurino, poniendo el toque royal al festejo. Cabe recordar que la nieta de don Juan Carlos es la actual imagen de la Feria de San Isidro 2025, y es muy habitual su presencia en La Monumental.

Victoria Federica, imagen de la Feria de San Isidro 2025Victoria Federica ha estado muy bien acompañada por buenos amigos, como Tomás Páramo, íntimo de la hija de doña Elena y fiel seguidor de la Feria. Junto a ellos, numerosos rostros conocidos también se han dado cita en Las Ventas.

Diferentes personalidades de los medios de comunicación, como Rubén Amón, Antonio Rossi, Ramón García y César Cadaval, del dúo cómico Los Morancos, no han faltado al evento.

Festival benéfico pro monumento Antoñete Víctor Lerena Agencia EFE

Tampoco lo ha hecho Pati Dominguín, esposa del torero Curro Vázquez, quien ha disfrutado de la faena del diestro desde el tendido. Vázquez le ha brindado la oreja, protagonizando uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

El mundo taurino ha estado muy bien representado por el ganadero mexicano Pablo Moreno, José Ortega Cano, Pedro Gutiérrez Moya, más conocido como El Niño de la Capea, Miguel Ángel Perera, Marc Amestoy, responsable de la organización de la Feria del País Vasco.

Mención especial para Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, y el doctor Ángel Martín. Ambos son grandes aficionados taurinos.