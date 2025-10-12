De Isabel Díaz Ayuso a Santiago Abascal: políticos y celebridades en la corrida de toros de la Hispanidad

La plaza de Las Ventas ha abierto de nuevo esta tarde sus puertas tras el festival benéfico taurino a beneficio de la construcción de un monumento al maestro Antonio Chenel Antoñete de este domingo 12 de octubre. Tras la primera histórica jornada de la mañana organizada por Morante de la Puebla, que ha contado con Pablo Hermoso de Mendoza, Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio y la novillera Olga Casado, la Feria de Otoño ha terminado por todo lo alto con la tradicional corrida por el Día de la Hispanidad con Morante de la Puebla, Fernando Robleño y Sergio Rodríguez. En su doblete, Morante se ha cortado la coleta.

Numerosos rostros conocidos

Sobre las 17.00 horas han comenzado a llegar los aficionados a la Plaza de Las Ventas. Muchos de ellos también han disfrutado del festival benéfico de la mañana, como la Infanta Elena, Ramón García, Francisco de Borja Carabante o Tomás Páramo, que no han querido perderse el doblete de Morante.

Feria de Otoño en Las Ventas. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Fernando Robleño (despe Alberto R. Roldán Fotógrafos

Isabel Díaz Ayuso ha sido una de las grandes protagonistas de la corrida por el Día de la Hispanidad. A su llegada, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha dado un gran baño de masas a su llegada a la Puerta de Arrastre de La Monumental madrileña. Durante los minutos previos al arranque de la jornada, Ayuso se ha fotografiado con numerosos numerosos asistentes, mostrándose de lo más sonriente y cercana con sus seguidores. Morante de la Puebla le ha brindado el primero toro a la presidenta.

Feria de Otoño en Las Ventas. Toros de Garcigrande para Morante de la Puebla, Fernando Robleño (despe Alberto R. Roldán Fotógrafos

Junto a a política madrileña, otros políticos como Cayetana Álvarez de Toledo, Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox de la Asamblea de Madrid, y Ortega Smith. La expresidenta Ana Botella tampoco faltó a la cita, al igual que Santiago Abascal. En su despedida, Morante le ha brindado el segundo toro al líder de Vox.

Diferentes rostros de los medios y de la comunicación como Carmen Lomana, acompañada por la ganadera y azulejera Ana Peña, Ana Rosa Quintana y Juan del Val tampoco se perdieron la jornada. Junto a ellos, el juez Pedraz y su pareja, Elena Hormigos, Nuria González y Tana Rivera, acompañada por el influencer Tomás Páramo. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Fran Rivera fue la imagen de San Isidro en 2024.