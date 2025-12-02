José María Manzanares gana la Concha de Oro 2025

José María Manzanares ha sido distinguido con la Concha de Oro 2025 por la faena más completa de la Semana Grande de San Sebastián. El jurado del trofeo reconoció su actuación ante el quinto toro de la tarde del 16 de agosto, un ejemplar de nombre "Adivino", de la ganadería de Zalduendo.

La faena tuvo lugar en Illumbe y destacó por su limpieza, ritmo y claridad de ideas. Manzanaresfirmó una obra sólida y medida, con momentos de gran conexión con el tendido, que marcó un punto alto dentro del ciclo donostiarra.

El reconocimiento supone un nuevo capítulo en la relación del torero alicantino con San Sebastián, donde ya había dejado faenas de peso en ediciones anteriores. Esta vez, la conjunción entre toro y torero alcanzó una profundidad que no pasó desapercibida para nadie.

El nombre de "Adivino" queda así ligado a una faena que, sin necesidad de alardes, demostró que la expresión cultural del toreo sigue viva en plazas como la de Illumbe.

Con este premio, Manzanares suma un nuevo hito en su temporada, consolidando su posición entre los toreros más sólidos del escalafón.