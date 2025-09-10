Juan de Castilla vuelve a torear tras la brutal cornada de Bayona

La temporada no da tregua, ni siquiera a los toreros heridos.Juan de Castilla ha decidido reaparecer este fin de semana, firmando un doble compromiso de enorme exigencia: Dax el sábado y Madrid el domingo. Lo sorprendente no es sólo su regreso, sino las condiciones en las que lo hace. Aún con una de las cornadas abierta, la más delicada por su cercanía al ano, el colombiano no quiere dejar pasar la oportunidad de hacer el paseíllo en dos plazas de primera categoría.

Se probó esta misma mañana en la ganadería de San Isidro, en un tentadero que ha servido para confirmar lo que ya intuía: que su cuerpo, aunque aún resentido, está listo para el esfuerzo. Toreó dos vacas que exigieron desplazamientos, pasos en falso y decisiones rápidas, y eso fue, precisamente, lo que terminó de convencerle.

La cornada que sufrió en Bayona el pasado 30 de agosto fue de extrema gravedad. Dos trayectorias de 25 centímetros en la pierna izquierda y una herida adicional de 10 centímetros con trayectoria ascendente, que rozó el recto, el nervio ciático y la femoral. Un parte médico que asustaría a cualquiera, pero que no ha podido frenar la ambición de un torero que ha encontrado en esta temporada un punto de inflexión.

El colombiano no sólo reaparece, sino que lo hace con la mentalidad de quien tiene algo que decir. Sabe que hay plazas que marcan y oportunidades que no se repiten. En Madrid, por ejemplo, quiere refrendar las buenas sensaciones que ha dejado este año. Y en Dax, plaza francesa con peso, busca reafirmarse frente a la afición que presenció su última cornada.

El fin de semana también marca la reaparición de Tomás Rufo, quien vuelve a los ruedos este sábado 13 de septiembre en Valladolid, tras superar una lesión de rodilla que le apartó de varios compromisos, incluyendo Tovar en Venezuela. Hará el paseíllo junto a Uceda Leal y Fortes ante una exigente corrida de Victorino Martín, uno de esos hierros que siempre exigen el máximo.