Luque pasa la noche en el hospital tras la brutal paliza sufrita en Zaragoza

Zaragoza vivió ayer uno de esos momentos que ponen el corazón en vilo.Daniel Luque, en plena faena al quinto de la tarde, sufrió una espeluznante cogida que lo lanzó por los aires y lo hizo caer con todo el peso sobre el cuello. El toro, de Juan Pedro Domecq, fue áspero desde el inicio y acabó protagonizando una escena que congeló al público en los tendidos.

A pesar del golpe, el torero se levantó, regresó al ruedo y terminó de estoquear al animal con firmeza. La respuesta del público no se hizo esperar: dos orejas ganadas a pulso tras una actuación que rozó la épica. Sin embargo, los gestos de dolor eran evidentes y, una vez terminada la faena, Luque se retiró a la enfermería por su propio pie, con muestras claras de un fuerte dolor cervical.

Fue trasladado inmediatamente a la Clínica Quirón de Zaragoza, donde se le realizaron pruebas radiológicas para evaluar el impacto de la caída. Afortunadamente, los resultados descartaron lesiones de gravedad. No obstante, los médicos decidieron mantenerlo ingresado durante la noche por precaución, dada la violencia del percance.

El golpe en el cuello le provocó un breve estado de conmoción y una fuerte sacudida física, que se tradujeron en contusiones múltiples y agotamiento. La escena de la voltereta dejó al diestro completamente expuesto en el aire, cayendo de forma muy comprometida. Fue un momento angustioso que mostró, una vez más, el filo sobre el que caminan los toreros cada tarde.

La decisión de mantenerlo en observación respondió a criterios de seguridad, no a complicaciones clínicas. Se espera que hoy mismo reciba el alta médica y regrese a su domicilio en Sevilla para completar su recuperación. El parte médico, aunque tranquilizador, no borra la dureza de lo ocurrido en el ruedo.