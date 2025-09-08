Manzanares, Talavante, Ortega, Aguado... juntos en Sevilla en octubre

La temporada taurina en Sevilla se despedirá este 2025 con una de esas citas que, sin entrar en la vorágine oficial del abono, logra reunir en un mismo cartel a nombres consagrados y valores emergentes. Será el 13 de octubre, lunes festivo, cuando se celebre el tradicional festival benéfico que organiza Manuel Vázquez Gago, con destino a las hermandades de San Bernardo y del Cristo del Amor. El anuncio, adelantado por Carlos Crivell en Aplausos, ha confirmado un elenco de máximo interés.

El cartel, que se presentará oficialmente el próximo miércoles 17 de septiembre en la Real Maestranza, contará con una obra pictórica conmemorativa, como es costumbre. Pero más allá de los lienzos, lo que de verdad interesa está en la arena. El paseíllo lo harán José María Manzanares, Alejandro Talavante, Juan Ortega, Pablo Aguado, Manolo Vázquez, Javier Zulueta y el novillero sin picadores Manuel Domínguez.

Cada uno lidiará un novillo o toro de ganaderías aún por determinar, pues el formato del festival permite esa variedad. La fórmula, además de mantener viva la tradición, ofrece un atractivo añadido: la singularidad de cada lidia. No habrá uniformidad, sino personalidad en cada astado, lo que aumenta el interés artístico y ganadero del festejo.

El camino hasta cerrar este cartel no ha sido fácil. La organización tuvo que sortear más de un obstáculo, entre ellos la esperada pero imposible presencia de Morante de la Puebla. El diestro de La Puebla del Río está comprometido el día 12 con dos actuaciones en Madrid y poco después viajará a Ecuador. Se llegó a plantear la posibilidad de retrasar el festival al domingo 19 de octubre, aunque la idea fue descartada.

Desde su recuperación en 2022 —tras el parón por la pandemia—, este festival se ha consolidado como una cita de compromiso con la ciudad y con su tejido cofrade. La iniciativa arrancó en 2018, con beneficios destinados entonces a la Hermandad de la Macarena. Este año las beneficiadas serán dos de las más queridas del centro y Nervión, mientras que para el próximo ya suena, aunque sin confirmación oficial, la Hermandad de la Estrella como destinataria.

En definitiva, una combinación de toreo y solidaridad, en una fecha que, aunque alejada de la Feria, se ha ganado un espacio propio en el calendario sevillano. Con la Real Maestranza como testigo y el otoño como telón de fondo, el festival promete mucho más que una simple despedida de temporada.