Morante aplaza su regreso (no estará en Almería) y pone la mirada en Melilla: "Los médicos han dicho que hay que esperar una semana"

El regreso de Morante va de boca en boca. Nos tiene locos. Es normal. Es la temporada de su vida. Y por contra la nuestra. Madrid, Sevilla, Pamplona y en el éxtasis más absoluto: El Puerto de Santa María. Y podemos sumar, porque este año a Morante hay que seguirlo donde vaya. De ahí la locura colectiva.

El 11 de agosto cayó herido en Pontevedra con una cornada en el muslo derecho de dos trayectorias: 10 y 6 centímetros. La herida está dando guerra y así nos lo cuenta su apoderado Pedro Marques. "Va despacio, los tejidos tienen que regenerar".

Le hemos esperado como agua de mayo en el doblete que tenía previsto en Málaga y también para mañana en Almería donde está anunciado con Juan Ortega y Jiménez Fortes.

"Los médicos nos han dicho que necesita una semana más", nos dice su mentor. Por lo que la nueva fecha que se pone el diestro Morante de la Puebla y su equipo en mente es el próximo 3 de septiembre. Fecha en la que se anuncia de nuevo con el torero sevillano Juan Ortega, y la novillera Olga Casado con toros de Antonio Rubio Macandeo. Habrá que esperar para ver cómo queda la cosa y la evolución del esperadísimo torero de La Puebla.