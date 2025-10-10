Sin Morante y sin Manzanares: el cartel estrella de Zaragoza se desploma

Morante de la Puebla no estará este viernes en Zaragoza, y la noticia ha caído como un jarro de agua fría entre quienes esperaban verlo en la Feria del Pilar. A menos de 24 horas del festejo, la ausencia del sevillano ha dejado al cartel desarmado y a la empresa con la obligación de reconstruirlo a contrarreloj.

Los motivos no son nuevos. Morantearrastra dolores desde la voltereta sufrida hace pocos días en Úbeda, con molestias en la rodilla y la cadera. Sin embargo, lo que más ha molestado no es la lesión, sino el hecho de que sí tenga previsto torear en Madrid solo dos días después. Muchos ven en esta decisión una clara prioridad hacia Las Ventas, en detrimento de una plaza que también se juega mucho.

Zaragoza pierde a su gran reclamo en uno de los días clave de la feria, y además lo hace en un festejo que ya estaba tocado: José María Manzanares también es baja desde hace semanas. El atractivo principal era la alternativa del joven Cristiano Torres, pero ahora todo queda en el aire. La empresa de Carlos Zúñiga reaccionó anunciando a Sebastián Castella, tras su puerta grande de este jueves..

Además del francés, en las quinielas sonaban otros nombres para recomponer el cartel, como los de Alejandro Talavante y Fernando Adrián, entre otros. Uno de los cuales puede entrar en el lugar de Manzanares.

A todo esto, Morante mantiene en pie su compromiso doble en Madrid para el 12 de octubre, lo que ha encendido aún más los ánimos. "¿Zaragoza no merece el mismo respeto que Las Ventas?", se preguntan muchos aficionados. Las redes sociales se han llenado de críticas, acusaciones y mensajes de decepción que reflejan el sentir de una plaza que esperaba mucho más.