Morante decide no reaparecer en la Feria de Málaga después de la cornada

Es la noticia más esperada entre los taurinos y la devoción morantista: poder ver al diestro de La Puebla en Málaga, donde se ha anunciado nada menos que dos tardes, pero no podrá ser.

El torero de La Puebla, que había dicho que se probaría ayer en el campo y el silencio reinaba a continuación, ha decidido cerrar las puertas del cielo malagueño en esta edición 2025 y tendremos que esperar para poder verlo.

Estaba previsto que hiciera el paseíllo mañana con toros de El Puerto de San Lorenzo y la Ventana de El Puerto acompañado del diestro extremeño Alejandro Talavante y Juan Ortega, pero en este caso la empresa, Lances de Futuro, que dirige José María Garzón tendrá que buscar sustituto. El tercero en lo que va de feria.

El torero fue corneado en Pontevedra de una herida de 10 y 6 cm en el muslo derecho el pasado 10 de agosto.

El diestro está anunciado el día 22 en las Corridas Generales de Bilbao con la corrida de Garcigrande, la misma con la que resultó herido en Pontevedra, y también junto a Alejandro Talavante y Borja Jiménez, pero parece que la puesta a punto del diestro de La Puebla se hace esperar un tiempo más largo de lo que parecía en primera instancia.

Hoy la corrida de Málaga también ha sufrido un cambio con la baja de Cayetano, que se despedía de esta plaza, y que será sustituido por Manuel Escribano junto a Roca Rey y David de Miranda.