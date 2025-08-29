Morante de la Puebla elige Melilla para reaparecer tras su cornada en Pontevedra

El mundo del toreo esperaba con impaciencia la noticia: Morante de la Puebla volverá a vestirse de luces el próximo 3 de septiembre en la plaza de toros de Melilla, apenas tres semanas después de la grave cornada sufrida en Pontevedra el 10 de agosto. El anuncio lo ha confirmado el propio Gobierno local, despertando la ilusión entre aficionados y marcando en rojo la fecha en el calendario taurino.

La elección de Melilla para su reaparición no es casual. La ciudad norteafricana, que en los últimos años ha apostado por revitalizar sus festejos, se convertirá en escenario de un acontecimiento de alcance nacional e internacional. La vuelta de Moranteno solo supone un hito taurino, sino también una oportunidad de proyección para Melilla, que se situará bajo los focos mediáticos gracias al magnetismo del diestro sevillano.

El cartel anunciado para esa tarde incluye nombres con sabor a presente y futuro. Morantecompartirá paseíllo con Marco Pérez, la joven revelación que está llamado a ser una de las grandes figuras de la próxima década, y con la novillera Olga Casado, cuya presencia refuerza el interés del festejo. Los toros llevarán el hierro de Tornay, mientras que los novillos pertenecerán a la ganadería de Macandro.

Más allá de lo estrictamente taurino, la cita adquiere un simbolismo especial. Morante, que en Pontevedra sufrió una cornada de notable gravedad, demostrará una vez más esa capacidad de resiliencia que tanto sorprende a los aficionados. Además, su retorno "será una gran noticia para el mundo del toro en general y para Melilla en particular por lo que supondría de difusión de la ciudad la reparación de este gran torero. Sería noticia nacional e internacional’, según aseguró Miguel Marín, vicepresidente primero del Gobierno de Melilla.

Los seguidores de Morante ven en esta reaparición un doble motivo de celebración: por un lado, la alegría de comprobar que el torero está recuperado y listo para continuar su temporada; por otro, el privilegio de que sea Melilla la que acoja un acontecimiento que difícilmente pasará desapercibido.