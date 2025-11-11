Morante de la Puebla gana el Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla 2025

Morante de la Puebla ha sido distinguido con el X Premio Taurino del Ayuntamiento de Sevilla, en una edición marcada por la unanimidad del jurado. La decisión, adoptada por aclamación en segunda vuelta, confirma el lugar central que ocupa el diestro sevillano en la actualidad taurina. En la votación final se encontraban también la Empresa Pagés y Paco Ojeda, pero el respaldo unánime acabó por inclinar la balanza sin margen de duda.

Este galardón municipal, instaurado en 2013, busca reconocer trayectorias y aportes destacados dentro del ámbito de la tauromaquia. Morantesuma así su nombre a una lista en la que figuran figuras como Curro Romero, Espartaco, Miura o Fernando Savater, consolidando un reconocimiento que va más allá de lo artístico y que subraya también su peso simbólico en la expresión cultural del toreo.

El jurado estuvo presidido por el concejal de Fiestas Mayores, Manuel Alés del Pueyo, e integrado por profesionales vinculados al periodismo, la crítica taurina y el mundo del toro. Entre ellos se encontraban nombres como Eduardo Dávila Miura, Espartaco, Fátima Halcón, Carlos Crivell y Emilio Trigo, entre otros. Todos coincidieron en señalar a Morantecomo el candidato más idóneo para esta edición.

La entrega del premio está prevista para los primeros días de septiembre, en un acto que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento hispalense. Aunque no se ha concretado aún la fecha exacta, se espera que el evento reúna a representantes del ámbito taurino y cultural de la ciudad.

Desde el Ayuntamiento, el propio alcalde José Luis Sanz anunció la decisión a través de sus redes sociales, destacando la trayectoria profesional del torero, su vinculación con Sevilla y su papel en la promoción de la tauromaquia. Morante, figura indiscutible del toreo contemporáneo, ha sido protagonista en la Maestranza y fuera de ella, convirtiéndose en una referencia para el aficionado y el gran público.

Con este reconocimiento, Sevilla pone en valor una forma de torear que conjuga clasicismo, riesgo y personalidad, y que ha devuelto al centro del debate público el papel del torero como creador y como figura cultural. El premio no sólo señala una carrera, sino también una actitud ante el toreo y su proyección en el presente.