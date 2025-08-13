Morante de la Puebla y grandes figuras, protagonistas de la Feria de Otoño de Madrid

Madrid ya ha puesto fecha y nombre a uno de los grandes acontecimientos de la temporada taurina: la Feria de Otoño 2025. El ciclo, organizado por Plaza 1 y presentado este miércoles ante el Consejo Taurino de la Comunidad de Madrid, se celebrará durante los dos primeros fines de semana de octubre, culminando con la doble jornada del Día de la Hispanidad. En esta edición, la expectación es máxima por el doblete de Morante de la Puebla y la llamativa ausencia de Roca Rey.

El abono combina figuras consagradas con revelaciones de la temporada madrileña. Entre los nombres más destacados, Alejandro Talavante, triunfador de San Isidro; Borja Jiménez, que salió a hombros en la corrida in memoriam; Uceda Leal, protagonista de memorables faenas; Fortes, Víctor Hernández, Pablo Aguado y Tomás Rufo. Además, la empresa cumple su promesa con Jarocho, que confirmará alternativa, y con Sergio Rodríguez, reciente vencedor de la Copa Chenel 2025.

En el plano ganadero, Las Ventas recibirá hierros de auténtico prestigio: Victoriano del Río, Victorino Martín, Garcigrande, Fuente Ymbro, Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández y la novillada de López Gibaja. Un elenco que garantiza emoción, bravura y la variedad que caracteriza a la plaza más importante del mundo.

Uno de los momentos más especiales llegará el 12 de octubre por la mañana con el festival homenaje a Antonio Chenel "Antoñete", impulsado por Morante de la Puebla para recaudar fondos destinados a erigir un monumento en honor del maestro en los alrededores de Las Ventas. El cartel es de auténtico lujo: el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, las leyendas Curro Vázquez, César Rincón, Enrique Ponce, Julio Aparicio y la novillera Olga Casado, todos lidiando novillos de distintas ganaderías.

La programación combina tradición y novedades, ofreciendo desde novilladas con jóvenes valores hasta tardes con el máximo nivel artístico y competitivo. Con la fuerza del abono otoñal y el atractivo de la cita hispánica, Madrid se prepara para cerrar la temporada por todo lo alto.

Carteles oficiales Feria de Otoño 2025