Morante de la Puebla se probará con Málaga como objetivo, mientras Fortes y Rufo cubren su baja este fin de semana

Morante de la Puebla continúa convaleciente tras la cornada sufrida en Pontevedra el pasado 10 de agosto y todavía no tiene fecha definitiva para su reaparición. Según adelantó Álvaro Acevedo en "Cuadernos de Tauromaquia", el torero se probará en el campo el próximo lunes 18 de agosto, una jornada clave que servirá para determinar si podrá regresar a los ruedos.

El maestro de La Puebla del Río mantiene aún el drenaje de la herida, lo que le ha impedido alcanzar sus compromisos más inmediatos. Así, queda descartada su presencia este sábado en Gijón y el domingo en Ciudad Real, además de la primera de sus tardes en la feria de Málaga, que coincide con la fecha en que se someterá a la prueba médica definitiva. Todo apunta, no obstante, a que su segunda comparecencia en la capital de la Costa del Sol, programada para el 20 de agosto, podría marcar su esperado regreso.

En lo que respecta a este fin de semana, los carteles han debido reestructurarse. En Gijón, la empresa Circuitos Taurinos ha confirmado que Fortes sustituirá a Moranteen la corrida de este sábado en El Bibio. El cartel queda compuesto por toros de Núñez del Cuvillo para Fortes, Juan Ortega y Roca Rey, conformando un mano a mano de gran atractivo con el torero malagueño como protagonista inesperado.

Por su parte, el domingo en Ciudad Real será Tomás Rufo quien asuma el hueco dejado por el sevillano. El toledano atraviesa un momento de extraordinaria forma, tras cortar tres orejas en Gijón y abrir la puerta grande en Huesca esta misma semana. En la Feria de la Virgen del Prado, compartirá cartel con Juan Ortega y Roca Rey, en un festejo con toros de Victoriano del Río que promete máxima expectación.

La feria ciudadrealeña vive, además, otra sustitución relevante. El Cid ocupará el puesto de Cayetano, ausente por lesión en el pie. La empresa Eventos Mare Nostrum ha confiado en el veterano torero sevillano, que viene de triunfar en Santander frente a los Victorinos y que en Ciudad Real ya dejó tardes memorables con salidas a hombros en 2006 y 2010. El cartel queda entonces con toros de Juan Pedro Domecq para El Cid, Emilio de Justo y Marco Pérez.

De este modo, el fin de semana taurino se presenta cargado de interés, con carteles de primer nivel a pesar de las ausencias. La afición estará pendiente de la evolución de Morante de la Puebla, mientras Málaga se perfila como el escenario idóneo para su reaparición, siempre que la prueba del lunes confirme que el genio de La Puebla está listo para volver a vestirse de luces.